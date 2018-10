Stiri pe aceeasi tema

- • Trei serii de perchezitii derulate, saptamana trecuta, in Prahova F. T. Cata vreme politistii prahoveni deruleaza o actiune de genul „trei in una” – adica trei perchezitii pe linia combaterii contrabandei cu tigari intr-o saptamana – ce-ai putea zice? Ca, dincolo de tragerea la raspundere a suspectilor,…

- Un accident rutier soldat cu moartea unui barbat s-a produs marti seara, in jurul orei 21, pe DN1, in zona Paralela 45. Potrivit primelor informatii, se pare ca pietonul a traversat DN prin loc nepermis, moment in care a fost lovit de un autoturism ce se deplasa pe sensul catre Brasov. La fata locului…

- Doua femei au murit, marti dimineata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Baicoi, judetul Prahova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru...

- Traficul s-a reluat in conditii normale pe DN1 Ploiesti - Brasov, la Baicoi, unde marti dimineata a avut loc un accident in care doua persoane au murit, iar o alta a fost ranita, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- V. Stoica Doi barbați tineri – unul in varsta de 19 ani, iar al doilea in varsta de 35 de ani – au murit, sambata, in urma a doua accidente rutiere petrecute pe drumurile din Prahova, unul la Batrani, iar al doilea – la Florești. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean…

- F. T. Peste 550 de prahoveni de toate varstele si din toate categoriile sociale au trecut pragul Caravanei SMURD “Fii pregatit!” de instruire a populatiei pentru a face fata situatiilor de urgenta, care a poposit in Prahova in zilele de sambata, 22 și duminica, 23 septembrie a.c. Sambata , caravana…

- Un motociclist, in varsta de 26 de ani, a ajuns la spital miercuri dimineata, in urma unui accident rutier provocat de un șofer in varsta de 61 de ani, intr-o intersectie din Sacele. Potrivit polițiștilor, barbatul de 61 ani, din municipiul Sacele, care a condus un autoturism pe str. Armata Romana,…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. "Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…