Stiri pe aceeasi tema

- A treia persoana, suspectata ca a jucat un rol similar, urmeaza sa apara luni in fata unui judecator antiterorist la Paris in vederea inculparii. Conform unei surse apropiate dosarului, barbatul, in varsta de 38 de ani, este suspectat ca a jucat un rol in furnizarea pistolului folosit de Cherif Chekatt…

- O a cincea persoana ranita in atentatul de la Strasbourg, comis marti seara de Cherif Chekatt, a murit duminica, informeaza prefectura din Bas-Rhin, citata de AFP. Parchetul din Paris a confirmat duminica seara decesul acestei persoane de nationalitate poloneza. Pe langa cei cinci morti, atentatul de…

- O a cincea persoana ranita in atentatul de la Strasbourg, comis marti seara de Cherif Chekatt, a murit duminica, informeaza prefectura din Bas-Rhin, citata de AFP. Parchetul din Paris a confirmat duminica...

- Atentatul comis marti la Târgul de Craciun de la Strasbourg a facut 3 morti si 13 raniti, dintre care 5 grav, conform unui bilant revizuit în crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP. “Bilantul, în…

- ”Eu azi trebuia sa fiu la Strasbourg. Aveam multe intalniri la Strasbourg legate presedintia Consiliului JAI - coraportori de dosare, presedinti de comisii. De ce nu am mai mers? Datorita evenimentelor nefericite care au avut loc acolo, unde sunt masuri de securitate, greu de ajuns, greu de deplasat.…

- Doi suspecti inculpati intr-o ancheta antiterorista cu privire la un grup al ultradreptei destructurat in octombrie 2017, care planuia atacuri vizand politicieni sau locuri frecventate de comunitatea musulmana, au fost eliberati, potrivit unor surse concordante, relateaza AFP, informeaza News.ro.Un…

- Parchetul federal din Belgia a anuntat, vineri, ca 19 persoane banuite de implicarea in amplul scandal de coruptie din fotbalul belgian au fost deja inculpate, iar noua dintre acestea au fost plasate in detentie.

- Parchetul federal din Belgia a anuntat, vineri, ca 19 persoane banuite de implicarea in amplul scandal de coruptie din fotbalul belgian au fost deja inculpate, iar noua dintre acestea au fost plasate in detentie, informeaza AFP. In total, 29 de suspecti au fost retinuti miercuri si joi…