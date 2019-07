Stiri pe aceeasi tema

- Noul Cod administrativ a intrat in vigoare, dupa ce a fost publicat, ieri, in Monitorul Oficial. Acesta a fost adoptat, luna trecuta, prin ordonanta de urgenta si a suferit modificari in urma cu trei zile. In noul Cod administrativ se arata, intre altele, ca seful statului poate refuza o numire in Guvern…

- Ordonanta de urgenta pentru transportul alternativ intra joi in vigoare UBER. Foto: Agerpres. Ordonanta de urgenta pentru transportul alternativ intra joi în vigoare, la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Potrivit noilor prevederi, soferiii care folosesc…

- De la 1 iulie pana la 30 septembrie 2019, activitatea Biroului de Pașapoarte de la Campina va fi suspendata. Cetațenii interesați vor trebui sa se adreseze Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din Ploiești, Strada Vasile Lupu, nr. 60. S-a luat aceasta decizie…

- ​Așa cum HotNews a scris aici, vineri a aparut în Monitorul Oficial OUG nr. 43/2019 care extinde, reformuleaza și clarifica modul în care sunt acordate facilitațile fiscale pentru salariații angajați în sectorul construcțiilor. De asemenea, sunt reformulate și clarificate mai multe…

- Hotarârea care va permite Ministerului Finanțelor sa împrumute echivalentul a 5,25 miliarde euro de pe piețele externe a fost publicata în Monitorul Oficial. Acest document are un singur articol: „Se aproba programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"…

- Primul dintre ele este prin POR (Programul Operațional Regional), prin care se acorda finanțari nerambursabile micro intreprinderilor. Pentru Regiunea Nord-Est sunt alocate 26,26 milioane de euro. Acest program se adreseaza micro intreprinderilor din mediul urban. Proiectele pot primi finanțari intre…

- Magazinele Enel din Targu Jiu, Slatina, Alexandria, Craiova, Ramnicu Valcea, Ploiești si Drobeta-Turnu Severin vor fi inchise in perioada 26 aprilie – 1 mai. In celelalte zile, acestea vor functiona conform programului obisnuit. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor ...

- Ploiești, 12 aprilie 2019 Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. anunța ca va intrerupe distribuția apei potabile in comunele Salciile și Ciorani, in perioada 15 aprilie 2019, ora 07:00 – 16 aprilie 2019, ora 7:00, pentru efectuarea lucrarilor programate de spalare-igienizare a rezervoarelor de apa potabila,…