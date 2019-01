Stiri pe aceeasi tema

- }n fiecare an, pe 6 ianuarie, crextinii sErbEtoresc una dintre cele mai mari sErbEtori ale crextinEtEtii, Boboteaza. AceastE sErbEtoare marcheazE Botezul Domnului xi face parte din seria SErbEtorilor de iarnE.

- In suita celor 12 sarbatori importante creștine se numara și Boboteaza (Botezul Domnului), ținuta in fiecare an, in ziua a șasea a lunii ianuarie. Sarbatoarea este menita sa reaminteasca cele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa pașeasca in viața publica, la implinirea varstei de aproximativ…

- Exista mai multe obiceiuri in preajma sarbatorii Bobotezei pe care crestinii ortodocsi le respecta. In primul rand, in ziua Bobotezei si inca opt dupa aceea se ia agheasma mare in fiecare dimineata, pe nemancate, si in aceeasi perioada nu se spala haine nici la mana si nici la masina de spalat, pentru…

- Raci, racituri sau piftie! Indiferent de denumire, reteta este aceeasi: Bucati de porc, legume, dar mai ales rabdare. Multa rabdare. O data pentru a fierbe la foc mic ingredientele, a doua oara pentru a astepta sa se intareasca.

- Peste 50 de jandarmi din cadrul structurilor de ordine publica din municipiile Targu-Jiu, Motru și din localitațile Targu-Carbunesti, Rovinari, Tismana, Bumbești-Jiu și Novaci, vor fi in planificați in misiuni și vor asigura masurile de ordine publica pe timpul manifestarilor religioase prilejuite de…

- Creștinii așteapta prima mare sarbatoare din noul an: Boboteaza. In orase au inceput pregatiri la marile catedrale pentru sfintirea apei de duminica, in timp ce, la sate, preotii respecta obiceiul stravechi: colinda ulitele si intra in casele oamenilor pentru a vesti Botezul Domnului.

- Un eveniment important pentru crestini, Botezul Domnului, va fi cinstit la Constanta si in acest an printr o serie de manifestari religioase.Sambata, 05 ianuarie 2019, de la ora 05:30, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" va fi savasita Sfanta Liturghie, urmata de Slujba de…

- Turta dulce este un desert specific perioadei de iarna pentru foarte multe popoare. Retetele pot fi diferite de la o tara la alta. Unele “bucatarii” o prefera sub forma de biscuiti, altele sub forma de prajitura sau chec, glazurata sau nu, indulcita cu zahar, miere sau melasa. La noi, foarte populara…