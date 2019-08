Pâinea cu nucă și secară Panifcom, o noutate pe piața regională de panificație! Franzela cu nuca si secara, 400 gr, din gama Benefica are beneficii multiple pentru sistemul digestiv. Consumul de paine de secara este ideal pentru prevenirea obezitatii intrucat fibrele din secara ofera un sentiment de plenitudine si de satietate pentru durata mai indelungata. Beneficiile consumului painii cu secara: ● consumul painii de secara este extrem de benefic pentru sistemul digestiv. Fibra obtinuta din secara este eficace &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

