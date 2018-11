Pâine de casă cu lapte Mod de preparare Paine de casa cu lapte Se introduc in masina de facut paine in urmatoarea ordine: lichidele, sare, zahar, jumatate din cantitatea de faina lapte praf cealalta jumatate de faina drojdie. Sau se framanta, se lasa la dospit si se introduc la cuptor. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

