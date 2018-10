Stiri pe aceeasi tema

- Firma din localitatea Lugasu de Jos, judetul Bihor, care a pus pliante pro-referendum in pungile cu paine, a fost amendata cu 10.000 de lei de Protectia Consumatorilor si s-a dispus retragerea produselor din reteaua de distributie, anunța Mediafax.Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Bihor a fost sesizat, marti, ca pliante cu mesaje pro-referendum au fost introduse in pungi cu paine produsa de o firma din localitatea Lugasu de Jos, judetul Bihor, comisarii Protectiei Consumatorului declansand un control la societatea respectiva.

- In unele magazine au aparut paini care se vand ambalate cu pliante de sustinere a referendumului. Imaginile au impanzit internetul. "Firma din Oradea care a livrat azi paine cu mesaje pro referendum se numeste Vital Produs din Lugasu de Jos. Painea se comercializeaza cu numele Pita Lugas", a scris Cristina…

