PAID a avizat 101 de dosare pentru riscul de inundaţii în perioada 1 mai - 5 iunie Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) avizat 101 de dosare pentru riscul de inundatii in perioada 1 mai - 5 iunie, iar rezerva totala a acestor dosare era de aproximativ 450.000 lei, la data de 5 iunie 2019, potrivit datelor PAID, transmis la solicitarea AGERPRES.



Conform sursei citate, dosarele de dauna sunt in lucru, pentru finalizarea lor fiind necesara documentatia completa. Cea mai mare rezerva de dauna stabilita pana acum pentru aceste dosare este de 16.000 lei.



PAID a efectuat, in primele cinci luni ale anului, plati in valoare de 1,9 milioane

Sursa articol: agerpres.ro

