- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva a aprobat joi, 4 octombrie, incetarea contractului de mandat al directorului general al Romsilva, Dragoș Ciprian Pahonțu, și numirea provizorie, in funcția de director general, a directorului Direcției Silvice Valcea, Gheorghe Mihailescu,…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a inaugurat joi, 13 septembrie, ‘Punctul Fratiei Neamului Romanesc’, un obiectiv ridicat de silvicultori in comuna Gura Teghii din judetul Buzau, la punctul de intalnire al celor trei mari provincii romanesti, pentru a marca Centenarul Marii Uniri din 1918. La…

- Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a inaugurat la Muzeul Cinegetic al Carpatilor "Posada", Expozitia Jubiliara "100 de ani de silvicultura in Romania", eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri din 1918, cand toate provinciile locuite de romani s-au unit intr-un singur stat. La vernisajul expozitiei…

- Volumul taierilor ilegale in padurile de stat administrate de Regia Nationala a Padurilor (RNP) Romsilva a scazut cu aproape 20% in primul semestrul al anului, ajungand la 15.623 de metri cubi, fata de 19.450 de metri cubi in perioada similara din 2017, arata datele publicate recent de companie, informeaza…