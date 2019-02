Stiri pe aceeasi tema

- Quadriga, cea mai mare companie de schimb de criptomonede din Canada, nu mai poate accesa circa 180 de milioane de dolari canadieni (137 de milioane de dolari), in moneda digitala, dupa moartea subita a fondatorului sau, relateaza BBC.Compania, care se afla in insolvența, nu este in masura…

- Kering, care este deținuta de familia franceza Pinault, este acuzata de o evaziune fiscala de 2,5 miliarde de euro din impozite. Aceasta fiind cea mai mare evaziune a unei companii franceze. Autoritațile italiene au deschis o ancheta privind impozitele pe care ar fi trebuit sa le plateasca proprietarului…

- Autoritatea franceza responsabila de protectia datelor private a impus luni grupului american Google o amenda record de 50 milioane de euro pentru încalcarea directivei GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor), informeaza AFP si DPA.

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a estimat pagubele zilnice la 15 milioane de lei, in cazul in care grupurile energetice ale termocentralelor vor fi oprite. Potrivit administratiei companiei, salariatii care nu au stopat protestul risca sanctiuni penale si contraventionale si raspunderea ...

- Aflat alaturi de Viitorul in cantonamentul din Turcia, Gica Popescu, 51 de ani, a vorbit despre fiul sau Nicholas, despre Ianis Hagi, dar și despre rigorile de la echipa lui Gica Hagi . „Ianis Hagi e o certiduine pentru Viitorul și lotul naționalei de tineret. Din rezerva la Fiorentina, intr-un singur…

- Un milionar din Marea Britanie a fost uluit sa afle la doua decenii de la nasterea copiilor sai ca nu este tatal acestora. Totul a pornit dupa diagnosticarea cu o boala care produce infertilitate.

- Din 25 martie 1667, englezii au fost obligati sa-si ingroape mortii in lana si nu in in, asa cum era obiceiul pana atunci. Daca incalcau noua lege, erau amendati cu 5 lire, o suma imensa in secolul al XVII-lea. Motivul a fost pur...

- Potrivit noii legi a pensiilor, incepand cu anul 2021 pensia minima se va calcula in functie de vechime. Astfel, un pensionar cu vechime intre 10 si 15 ani va primi ca pensie 40% din salariul minim brut. De asemenea, cei cu vechime de minimum 15 ani vor incasa 45% din salariul minim brut. Legea mai…