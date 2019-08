Stiri pe aceeasi tema

- La data de 26 iulie a.c, in jurul orei 09.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe DN 11 din comuna Strugari. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 38 de ani, din comuna Oituz, in timp ce conducea un autoturism pe directia de mers Onesti – Bacau, intr-o…

- O comuna din judetul Harghita se afla in stare de alerta vineri dimineata, fiind semnalata prezenta unui urs in localitate potrivit news.ro.Conform ISU Harghita, prezenta ursului in Pauleni Ciuc a fost anuntata la 112. A fost trimis mesaj de avertizare pe Ro-Alert in localitate.…

- 'Dupa ce doamna prim-ministru, in calitate de sef al Executivului, va face aceasta evaluare, voi avea o discutie cu domnia sa, pentru ca ne intereseaza si in calitate de partener, avem membri in Guvern, dar ne intereseaza ca aceasta discutie sa o facem si in calitate de participanti in aceasta coalitie,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7, pe raza municipiului Ramnicu Valcea, ploua torential, iar vantul sufla cu putere. Pe strada Calea Bucuresti vizibilitatea a fost redusa sub 2 metri motiv pentru traficul a fost oprit. Polițiștii susțin ca…

- Mai multe drumuri au fost inundate si zeci de copaci au fost doborati de furtuna care s-a abatut, joi seara, asupra judetului Bihor. Pompierii sunt in alerta si intervin deja pentru degajarea carosabilului si pentru evcuarea a doua persoane blocate in masina pe o strada inundata.

- Iulian Olteanu, primar PSD din comuna Salcia, județul Teleorman, și-a inscris numele pe Monumentul Eroilor din localitate, dedicat romanilor cazuți pe front in al Doilea Razboi Mondial. Numele lui Iulian Olteanu, primar PSD in comuna Salcia, a fost pus in anul 2018 pe monumentul eroilor din localitate,…

- "A plouat asa de tare ca s-a inundat Gara de Nord. Ploua prin acoperis, la wc dai 1,5 lei dar e o bomba, pe jos in toata gara este un jeg si o mizerie de nedescris, nu exista o masina de spalat ca la Cora. Oare seful de gara la el acasa nu face curat? La el in casa ploua prin acoperis? Ar merita…