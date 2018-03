Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a publicat, marti seara, pe Facebook o fotografie dintr-un manual de Limba Romana in care sunt prezentate doua poezii avangardiste, care nu au niciun cuvant. Postarea este intr-o nota critica, intrucat, spune el, nu intelege ce cauta astfel de poezii in manuale…

- Consiliul National al PNL a adoptat, duminica, o rezolutie conform careia toate filialele partidului sunt obligate sa aiba pagina de Facebook si site cu informatii actualizate si sa promoveze dialogul prin social media.”Filialele judetene si locale ale Partidului National Liberal vor avea:…

- Mii de elevi au primit un "cadou" de la fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, care a decis sa-i impiedice pe cei care termina liceul sa participe la sesiunea speciala a bacalaureatului din luna ma...

- Social-democrații gorjeni susțin in continuare ca nu au temeri in ceea ce privește posibilitatea de a pierde membri de partid, chiar și dupa ce PRO Romania, partidul inființat de Victor Ponta a obținut personalitate juridica. Chiar și așa, Florin Carciumaru, președintele PSD Gorj nu da prea multe șanse…

- Senatorul USR Mihai Gotiu acuza faptul ca Legea Manualului Scolar, initiata de ministerul Educatiei atunci cand acesta era condus de senatorul Liviu Pop, merge in "super-viteza" in parcurs legislativ la Senat. Comisia de invatamant din Senat, care este prima camera sesizata pe acest proiect, a organizat…

- Prin eliminarea calificativelor, Liviu Pop dorește introducerea modelului de notare european. „Si eu o sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in invatamantul primar. Sa nu mai fie calificative pentru elevi, dar asta este parerea mea. Pana nu o sa discut in…

- Social-democratul Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant din Senat, a declarat luni ca, in cazul incidentului de la liceul din Copsa Mica, elevii nu trebuie sanctionati. "Nu stiu daca s-a finalizat Comisia de disciplina din unitatea scolara respectiva. Nu trebuie sanctionati elevii",…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat luni ca doreste eliminarea calificativelor in invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens, informeaza Agerpres.ro. O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele in…

- Metodologia aflata in discutie ridica si o serie de intrebari la nivelul centrului academic iesean: de ce nu este prevazuta si o ierarhizare in aceasta clasificare care sa diferentieze universitatile performante pe diferitele domenii propuse de actuala metodologie si care sa implice automat si o finantare…

- Schimbari importante in cateva comisii de specialitte ale Senatului Ecaterina Andronescu la sediul DNA. Foto: captura video. Prima sesiune ordinara a Senatului din acest an a început cu modificari în Biroul Permanent, dar si în conducerea grupurilor parlamentare…

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a facut iar o greseala de limba. I-a scapat un pleonasm. De aceasta data, senatorul, proaspat ales președinte al Comisiei de invațamant, si-a dat seama imediat.

- Mesajul lui Daniel Funeriu este unul surprinzator in contextul in care noul ministru al Educației, Valentin Popa a fost unul dintre cei mai aprigi contestatari a legii clasificarii universitaților, inițiata chiar de Daniel Funeriu. Universitatea din Suceava, condusa de Valentin Popa a avut chiar…

- Relațiile dintre Ecaterina Andronescu și Liviu Dragnea au intrat in era glaciara. Totul a pornit in Comitetul Executiv in care Liviu Dragnea il dorea executat pe Mihai Tudose. Atunci, Ecaterina Andronescu a luat cuvantul și le-a transmis celor doi lideri PSD sa plece acasa, daca nu reușesc…

- Dupa ce Val Valcu a spus ”ca-n cazul Radulescu, bine a facut Dragnea, s-a ocupat de imaginea partidului”, Ecaterina Andronescu a raspuns ironic: ”Poate și-n cazul asta e același lucru”. ”Ceea ce aș mai putea eu sa spun: eu cred ca ar trebui sa existe niște criterii, daca vrem sa facem performanța,…

- Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a transmis, luni, un mesaj la final de mandat, precizand ca, in cele sapte luni de mandat, a incercat sa elimine ce era nociv in sistemul educational. In locul lui a fost numit ministru Valentin Popa.

- Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a transmis, luni, un mesaj la final de mandat, precizând ca, în cele sapte luni de mandat, a încercat sa elimine ce era nociv în sistemul educational.

- Conform unei situații realizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Cluj, in județ exista numeroase unitați de invațamant cu condiții de Ev Mediu, scrie Ziua de Cluj. Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, anunța ca in Romania mai sunt 2.418 școli cu latrine in curți. Dintre acestea, 23 in județul…

- Primarul din Piatra Neamț a inaugurat trei toalete la o școala gimnaziala din oraș. La evenimentul organizat cu mare fast de edil au participat și oficiali din cadrul Consiliului Local și din cadrul Inspectoratului Școlar Neamț. Dragoș Chitic, primarul din Piatra Neamț, a facut mai multe fotografii…

- Rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, este in carti pentru functia de ministru al educatiei, in locul lui Liviu Pop, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Un alt nume vehiculat in ultima perioada a fost cel Ecaterinei Andronescu, care a mai ocupat in trecut acest…

- Intr-o postare pe Facebook, ministrul Educației, Liviu Pop, a facut publica lista școlilor din țara, unde copii sunt nevoiți sa mearga la toalete in curte. 2418 unitați de invațamant se afla in aceasta situație. Județul Alba are 30 astfel de școli, nedemne de secolul XXI. Județele cu cele mai mari probleme…

- In aproape 2.500 de școli din Romania, copiii merg la toaleta in curte. Se intampla in anul de grație 2018, iar ministrul Educației, Liviu Pop, promite ca, „prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani”, școlile din Romania vor oferi condiții decente elevilor.

- Zilele acestea este mare forfota in invatamant. Directorilor scolilor li se impune sa se incadreze in sumele prevazute de costul standard per elev, mult prea mic fata de nevoile unei unitati de invatamant. In plus, trecerea salarizarii cadrelor didactice de la primarii la inspectoratele scolare…

- Aflat in Bacau, de marți seara, pentru o intalnire de lucru cu inspectorii școlari și directorii de unitați de invatamant, ministrul Educației, Liviu Pop, a raspuns inca o data, intr-o conferința de presa care a avut loc astazi, 24 ianuarie, de la ora 10.00, la Inspectoratul Școlar Județean Bacau, acuzațiilor…

- O petitie pentru sustinerea lui Liviu Pop in functia de ministru al Educatiei a fost initiata in spatiul online. Initiatorul acesteia afirma ca poate oficialul „a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase", dar a „demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar".

- Comitetul National al PSD se va reuni, astazi, la ora 16.00, pentru a decide componenta noului Guvern, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii Executivului si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Potrivit declaratiilor…

- Sindicalistii din invatamantul gorjean abia il asteapta pe ministrul Educatiei, Liviu Pop, la Targu Jiu. Acestia sustin ca dascalii au numeroase probleme pe care i le vor aduce la cunostinta ministrului si vor solicita rezolva...

- Luni se decide componenta Guvernului Dancila CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie.…

- Vesti imense pentru toti profesorii. Chiar daca nu mai este sigur ca va fi ministru in cabinetul Vioricai Dancila, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a oferit bomba serii. In direct la Romania TV, Pop i-a anuntat pe profesori ca vor primi vouchere de vacanta pentru 2018 chiar de Ziua Indragostitilor.Citește…

- Cursurile din mai multe unitati scolare din judetele afectate de vremea rea au fost suspendate joi, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, la videoconferinta organizata la MAI, la care a participat si premierul interimar Mihai Fifor. Conform datelor furnizate de Pop, au fost supendate cursurile…

- Ministrul educației, Liviu Pop, a anunțat joi, la videoconferinta cu prefectii organizata la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca mai multe unitați școlare din țara au fost inchise din cauza viscolului. Graba cu care prezenta situația i-a adus, insa, ironia premierului interimar, Mihai Fifor. …

- Cursurile din mai multe unitati scolare din judetele afectate de vremea rea au fost suspendate joi, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, la videoconferinta organizata la MAI, la care a participat si premierul interimar Mihai Fifor. Conform datelor furnizate de Pop, au fost supendate cursurile in…

- La 1 februarie am putea avea un guvern nou, funcțional. Se poarta deja negocieri pentru formarea noului Guvern, care va avea in componența și nume din Executivul Tudose. ALDE isi va pastra portofliile, iar cativa ministri controversati vor pleca din Guvern. De asemenea, se va face loc unor…

- Social-democrații pregatesc lista noului Guvern. Conform unor surse, miniștrii care au fost apropieați de fostul premier Mihai Tudose nu se vor mai regasi in noul cabinet. Este vorba despre Gabriel Petrea (Duialog social), Felix Stroe (Transporturi), Mircea Titus Dobre (Turism) și Lucian Romascanu (Cultura). …

- 'Stiu ca sunt cateva intarzieri salariale la cateva scoli din Bucuresti. Salariile trebuiau date vineri si se vor da doar astazi, fapt pentru care am cerut inspectorului general de la nivelul Inspectoratului Scolar Bucuresti sa efectueze un control in toate acele unitati scolare. Sunt cateva zeci…

- Fara telefoane mobile in timpul orelor, fara sanctiuni pentru lipsa uniformei, iar notiunea de elev de serviciu dispare. Acestea sunt noutatile noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a anuntat, zilele trecute, pe Facebook, ministrul Educatiei,…

- "Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel program Scoala dupa scoala si sa plece acasa fara teme si fara ghiozdan. (…) incet, spre zona aceasta ne indreptam. Sunt convins…

- Violenta in scoli a scazut cu 60 la suta, de la 32.000 de cazuri, la 14.000, iar cele semnalate dupa ce au fost filmate cu telefonul mobil sunt putine, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Liviu Pop, care este de parere ca nu va fi un pericol daca elevii nu vor mai avea mobilul pe banca.

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Decizia ministrulului Educatiei de a schimba regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar si de a anunta acest lucru pe o retea de socializare a stârnit un val de critici.

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- Efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi, folosirea notelor ca mijloc de coercitie si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma unitatii vor fi interzise de-acum incolo, potrivit noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), aprobat…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe Facebook. Daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, i...

- Corpul de Control al lui Liviu Pop, ministrul Educației și Cercetarii, se afla in continuare la CSS 2 Baia Mare pentru a verifica acuzațiile mai multor foști juniori ai clubului care susțin ca au fost agresați fizic și verbal de antrenorul de volei Virgil Rau. Trimiși de ministru dupa ce cazul a fost…

- Extinderea educatiei antreprenoriale, stimularea invatamantului dual si noua lege a manualului se numara printre masurile mentionate intr-un scurt bilant la sase luni de mandat publicat de ministrul Educatiei, Liviu...

- 'In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul Mihai Fifor a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico-Militar, in…

- Dupa ce a incetațenit manualul unic și a dat viața manualului de educație fizica pentru clasa a V-a, ministrul Educației, Liviu Pop,pregatește modificari substanțiale in sectorul liceal.

- Corpul de Control al ministrului Educației și Cercetarii era așteptat ieri, 3 ianuarie, la Centrul de Excelența pentru volei de la Baia Mare, conform anunțului facut de Liviu Pop pe 27 decembrie. Ministrul Pop a fost sesizat de reporterii Gazetei dupa ce patru foști juniori de la centrul finanțat din…

- Este vorba despre o productie Romania TV pregatita pentru seara de 31 decembrie si prezentata drept „un chef maraton cu super invitati". Fosti si actuali ministri, senatori si deputati, presedinti de comisii parlamentare, cu totii se prind in hore, canta melodii populare, chiuie si danseaza alaturi…

- Sotia lui Liviu Pop, ministrul Educatiei, este o femeie hotarata! Doamna Pop, care lucreaza in invatamant, fiind profesoara, l-a transformat pe ministru in... Mos Craciun, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are imaginile exclusive. ( CITESTE SI: Le merge blana! Milionarii tarii plimba ursul…