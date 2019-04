Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu este suparat ca nu a fost inclus de CEx al PSD pe lista candidaților la europarlamentare. Pe pagina sa de Facebook, actualul vicepreședinte al Parlamentului European, a scris cateva randuri destinate in mod evident președintelui PSD Liviu Dragnea. Pașcu este de…

- Oameni din toate colțurile lumii nu și-au putut folosi conturile pe rețelele sociale Facebook și Instagram, miercuri seara, iar problemele tehnice cu care s-au confruntat aceste aplicații ar fi fost cauzate de o ”modificare a configurației de server”, potrivit presei internaționale.

- Costi Mocanu și-a dat demisia din Pro TV dupa 25 de ani in care i-a fost fidel postului din Pache Protopopescu. Cariera sa a inceput ca reporter sportiv, comentator de meciuri, șef al departamentului Sport și, in ultimii ani ai lui Adrian Sarbu in CME, s-a consacrat ca șef al canalului Pro TV. Costi…

- Dacian Cioloș a anunțat, in urma cu puțin timp, oficializarea relației politice din USR și PLUS care va dura pana dupa alegerile europarlamentare. "Odata cu crearea Alianței 2020 USR PLUS, s-a nascut o forta de opozitie moderna, cu oameni care au un proiect politic pentru Romania. Credem…

- Facebook a anunțat ca a eliminat 168 de conturi, 28 de pagini și alte opt pagini de Instagram care raspândeau diverse tipuri de informații false și faceau propaganda în Republica Moldova. Printre exemplele date de Facebook se numara intoxicari legate de scandalul piloților basarabeni aflați…

- Miriam Eugenia soare a murit ieri, dupa o lupta de patru ani cu cancerul. Ea a fost diagnosticata in 2015 cu cancer de san. A suferit o dubla mastectomie și a urmat tratamentul indicat de medici, insa cancerul s-a extins la plamani. Miriam nu s-a dat batuta și a continuat tratamentele, inclusiv la o…

- Facebook a fost intens criticata in 2018 și scandalurile s-au ținut lanț, dar la capitolul financiar compania a stat excelent, avand un profit net record de peste 22 miliarde dolari și venituri de peste 55 miliarde dolari. Compania spune ca, in total, Facebook, Instagram, Whatsapp și Messenger sunt…

- Facebook face anuntul care da peste cap planurile politicienilor. Compania a comunicat, miercuri, ca va impune reguli mai stricte pentru reclamele electorale în diferite tari unde au loc alegeri în primul semestru din 2019.