- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Dacian Cioloș a declarat ca el sau Dan Barna va candida, din partea Alianței USR-PLUS, la alegerile prezidențiale, precizand ca este firesc ca Alianța sa aiba un candidat, in contextul scorului bun obținut la europarlamentare, informeaza MEDIAFAX.„Unul dintre noi o sa candideze cu siguranța.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Dacian Ciolos primeste o prima lovitura din interiorul aliantei USR-PLUS. Dan Barna a anuntat ca vrea sa candideze si el la prezidentiale. Barna spune ca sta foarte bine in preferintele electoratului asa ca a cerut sa intre in cursa. Asta in timp ce Dacian Ciolos este atacat in continuare pentru colaborarea…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale. Motivul: Alianța va avea candidat propriu, lasand sa se ințeleaga ca intre el și Dacian Cioloș se va…

- Referendumul pe Justitie propus de presedintele Klaus Iohannis „ajuta Romania”, a declarat la Buzau Vlad Botos, candidat al Uniunii Salvati Romania pe lista Aliantei 2020 (USR-PLUS). Acesta a afirmat ca este imbucurator faptul ca seful statului a inteles apelurile repetate ale liderilor USR si PLUS,…