PaÈ™tele Catolic a adus aprecierea leului Cursul euro a scazut de la 4,6576 la 4,6548 lei. Transferurile s-au efectuat în culoarul 4,653 – 4,66 lei, dupa o deschidere la 4,655 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,658 – 4,661 lei. Dealerii bancari se așteapta ca euro sa depașeasca pragul de 4,7 lei, astfel ca la casele de schimb bancare cotațiile de vânzare se mențin peste nivelul amintit, maximul de peste 4,73 lei fiind utilizat de cei de la BRD. Media dolarului american a coborât de la 3,7775 la 3,7746 lei, cotațiile din piața locala fluctuând între 3,774 și 3,789 lei.

- Lipsa investitorilor de pe marile piete vestice, acestia aflandu-se in minivacanta prilejuita de sarbatorirea Pastelui Catolic, a permis aprecierea leului fata de principalele valute. Cursul euro a scazut de la 4,6576 la 4,6548 lei. Transferurile s-au efectuat in culoarul 4,653 – 4,66 lei, dupa o deschidere…

- Scaderea aversiunii fața de risc la nivel internațional a permis leului sa se aprecieze în primele ședințe ale perioadei. Media euro a coborât pâna la 4,6502 iar cotațiile au scazut pentru scurt timp pâna la 4,649 lei. Treptat euro a revenit spre pragul de 4,66 iar…

- Dupa doua zile in care cursul monedei unice a scazut cu peste 1,5 bani, ieri leul s-a decuplat de celelalte monede de la marginea zonei euro, in contextul unei cresteri a cererii comerciale si a pozitiilor de protectie luate de investitori inainte de sarbatorirea Pastelui de catre catolici. Media euro…

- Media euro a fost stabilita la 4,6557 lei fața de 4,6502 lei în ședința precedenta, minimul ultimelor opt saptamâni. Transferurile s-au efectuat între 4,65 și 4,658 lei iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,65 – 4,653 lei. Cursul dolarului american a crescut…

- CURS VALUTAR BNR 28 MARTIE 2018. Euro creste usor, dar ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR cand a inregistrat cea mai mica valoare in fata leului (4,6502 lei/euro) din 6 februarie 2018 (4,6423 lei/euro). Euro a stat timp de zece sedinte consecutive peste pragul de 4,66 lei (12…

- CURS VALUTAR BNR 27 MARTIE 2018. Euro scade pana la cea mai mica valoare inregistrada in fata leului din 6 februarie 2018 (4,6423 lei/euro), dar ramane peste 4,65 lei. Euro a stat timp de zece sedinte consecutive peste pragul de 4,66 lei (12 martie 2018 - 26 martie 2018) Bancile comerciale…

- Cursul monedei unice a coborât ușor, de la 4,6622 la 4,6620 lei, iar tranzacțiile s-au realizat într-un culoar îngust, 4,659 – 4,663 lei. Cotațiile de la ora14:00 erau de 4,661 – 4,664 lei. Dolarul americana recuperat o parte din pierderile suferite iar media…

- Cresterea constanta a preturilor din ultimele luni si-a pus amprenta asupra raportului euro/leu care s-a tranzactionat ieri aproape de pragul de rezistenta de la 4,67 lei. INS a anuntat o rata anuala a inflatiei inregistrata in februarie de 4,72%, maxim al ultimilor aproape cinci ani, dupa ce in noiembrie…

- Cursul euro a urcat de la 4,6570 la 4,6616 lei, intrând astfel într-o noua saptamâna în care media se va învârti în jurul pragului de 4,66 lei. Transferurile s-au efectuat în culoarul 4,655 – 4,6663, dupa o deschidere la 4,659 lei. Cotațiile de…

- CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. EURO a crescut la 4.6616. LEUL s-a depreciat in fața EURO cu 0.0046. CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. In raport cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a apreciat. Valoarea unui…

- Euro a fluctuat, de la finalul saptamanii trecute, intr-un culoar foarte ingust, de 0,1 bani, situat in apropiere pragului de 4,66 lei, evoluție diferita de cea a monedelor din regiune, care au avut o volatilitate mai ridicata. Media cursului euro a fost luni, stabilita la 4,6592 lei, fața de 4,6597…

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi in conditiile in care multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera.Astfel, valoarea unui euro, stabilita de Banca Nationala, este de 20 de lei si 70 de bani. Dolarul costa 16 lei și 69 de bani.

- Cursul euro a fluctuat, de la finalul saptamanii trecute, intr-un culoar foarte ingust, de 0,1 bani, situat in apropiere pragului de 4,66 lei, evolutie diferita de cea a monedelor din regiune, care au avut o volatilitate mai ridicata. Media de ieri a fost stabilita la 4,6592 lei, fata de 4,6597 lei,…

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi, deoarece multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera.Astfel, valoarea unui euro, stabilita de BNM, este de 20 de lei si 70 de bani. Dolarul costa in continuare 16 lei și 69 de bani.

- Leul a preluat tendinta de apreciere a monedelor din regiune fata de euro, pe fondul scaderilor inregistrate de marile burse europene. Cursul euro a scazut de la 4,6625 la 4,6581 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intr-un culoar ingust, 4,656 – 4,66 lei. Cotatiile de la ora 14:00…

- Monedele Europei emergente au pierdut marti teren in fata euro, leul fiind cotat in jurul nivelului 4.6545/EUR, leul fiind insa in apreciere usoara. Dolarul se tranzactioneaza in intervale restranse fata de celelalte monede majore marti dimineata inaintea raportului prezentat de seful Fed. Euro este…

- Euro a scazut la 4,65 lei, fata de 4,66 lei, cursul anuntat ieri de BNR. In primele ore ale zilei, moneda europeana a scazut pana la 4,64 lei pe piata interbancara. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 27 februarie cursuri…

- CURS BNR. Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Moneda europeana a inceput ziua la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Dupa ora 11, euro a crescut la 4,66 lei, pe piata interbancara. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679…

- Cursul euro a scazut de la 4,6623 la 4,6606 lei, evoluție în contrast cu parcursul celorlalte monede din regiune. Aprecierea leului s-a bazat pe creșterea cererii comerciale, în condițiile în care companiile au vândut valuta pentru a putea achita taxele și impozitele la bugetul…

- Cursul euro se îndreapta încet, dar sigur, spre noi maxime istorice. Media a urcat de la 4,6609 la 4,6623 lei, într-o ședința în care tranzacțiile se realizau între 4,657 și 4,664 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,662 – 4,665 lei. La rândul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6609 lei/euro, 3,7530 lei/dolar, 4,0471 lei/franc elvetian. Euro creste 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR si se apropie de maximul istoric in fata leului atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale…

- Cursul euro a crescut de la 4,6534 la 4,6598 lei. Finalul perioadei a adus o medie de 4,6595 lei, însa cotațiile din piața au urcat pâna la 4,666 lei, minimul fiind de 4,659 lei, semnal ca moneda unica se pregatește sa atinga noi maxime istorice. Tranzacțiile de la închidere se…

- Evoluția depreciativa a monedelor emergente, conturata la nivelul intregii regiuni, și-a pus amprenta asupra leului, care a continuat sa se deprecieze fața de euro. Cursul monedei unice a urcat miercuri, de la 4,6572 la 4,6588 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile s-au realizat intr-un culoar ingust,…

- Lupta la baioneta pe care a declansat-o PSD, cu sprijinul ALDE si UDMR, contra DNA, a nelinistit investitorii. Se adauga revolutiile fiscale populiste, care au adancit deficitele de cont curent si comercial, astfel ca leul s-a decuplat de la parcursul pozitiv al celorlalte monede de la marginea zonei…

- Conform datelor prezentate de BNR, contul curent al balantei de plati a înregistrat în 2017 un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decât nivelul înregistrat în anul precedent, iar deficitul comercial (FOB/CIF) a fost de 12,96 miliarde euro, mai mare cu 30%…

- CURS VALUTAR BNR 13 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 13 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6670…

- Revenirea pe verde a marilor piete bursiere, miscare care s-a remarcat si pe cea bucuresteana, a redus aversiunea fata de risc si a permis monedelor de la marginea zonei euro sa se aprecieze. Cursul euro a scazut de la 4,6561 la 4,6534 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul…

- Cursul euro a scazut de la 4,6561 la 4,6534 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,652 – 4,659 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,652 – 4,655 lei. Media dolarului american a coborât de la 3,7984 la 3,7919 lei, iar cea…

- CURS VALUTAR BNR 12 FEBRUARIE 2018. Euro ramane la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Pe 23 ianuarie, moneda europeana a atins maximul istoric in fata leului: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 12 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6700…

- Majoritatea monedelor de la marginea zonei euro s-au depreciat fata de cea unica, in conditiile mentinerii unei aversiuni mai mari fata de risc, generata de situatia tensionata manifestata pe marile piete financiare si de actiuni. Leul a facut exceptie de la aceasta evolutie si media euro a scazut usor,…

- Moneda nationala s-a depreciat fata de euro, preluand o tendinta care s-a manifestat la nivel regional. Si celelalte valute importante au crescut comparativ cu leul. Principalul eveniment de ieri a fost decizia CA al BNR de a majora dobanda sa de politica monetara de la 2 la 2,25% pe an. Este a doua…

- Cursul euro a crescut ușor, de la 4,6347 lei, minimul ultimei luni, la 4,6423 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,637 – 4,648 lei, dupa o deschidere la 4,639 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,41 – 4,644 lei. Evoluția leului…

- Cursul dolarului american a scazut de la 3,7266 la 3,7170 lei, cotațiile din piața fluctuând între 3,713 și 3,737 lei. O medie mai mica, de 3,6868 lei, a fost înregistrata în 31 decembrie 2014 Media euro a coborat de la 4,6526 la 4,6347 lei, minimul ultimei luni, în…

- In perioada analizata, raportul euro/leu a avut o evolutie mai calma, plasandu-se in jurul valorii de 4,65 lei. Mult mai agitat a fost parcursul monedei americane, care a avut o tendinta descendenta. Cursul dolarului a scazut de la 3,7472, la inceputul intervalului, la 3,7266 lei, la sfarsitul lui,…

- Prima sedinta de tranzactionare din februarie a fost una calma pentru leu, modificarile de curs fiind minime, dupa ce luna trecuta euro a atins un maxim istoric de 4,6679 lei iar cotatiile un varf de 4,676 lei. Cursul euro a scazut de la 4,6582 la 4,6551 lei, pe fondul unei tendinte de apreciere a monedelor…

- Cursul euro a scazut de la 4,6582 la 4,6551 lei, pe fondul unei tendințe de apreciere a monedelor la nivel regional. Tranzacțiile s-au realizat între 4,649 și 4,658 lei iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,654 – 4,657 lei. Media dolarului american a urcat de la 3,7442…

- Cresterea aversiunii fata de risc la nivel regional a produs deprecierea leului fata de euro, dupa patru sedinte consecutive de intarire a lui, care au urmat atingerii maximul istoric de 4,6679 lei. Cursul euro a crescut de la de 4,6474 la 4,6582 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au efectuat…

- Perioada a debutat cu o creștere a euro la 4,6656 urmataa de atingerea unui nou record de 4,79 lei. Sarbatorirea Micii Uniri a adus o ușoara reducere a presiunii pe leu, într-un context regional, astfel ca la sfârșitul perioadei media a fost stabilita la 4,6658 lei, insa cotațiile…

- Cotațiile de pe piețele internaționale din Ziua Unirii, când sistemul bancar local a fost închis, nu au depașit 4,67 lei, așa ca tranzacțiile de ieri s-au realizat într-un culoar ingust, 4,663 – 4,668 lei iar media a scazut de la 4,6679 la 4,665 lei. Transferurile de la ora…

- Dezvoltarea economica a Romaniei, bazata in cea mai mare parte pe consum, isi prezinta acum nota de plata. In numai cinci sedinte ale pietei valutare euro a reusit sa atinga trei noi maxime istorice, dupa o lunga perioada in care borna fusese stabilita in in august 2014, in plina criza politica, provocata…

- Acceptarea de catre presedintele Iohannis a unui nou premier PSD-ALDE a detensionat situatia negativa din piata valutara dar si marcarile de profit au permis leului sa se aprecieze comparativ cu euro. Cursul monedei unice a scazut de la 4,6573 la 4,6514 lei, dupa cresterea de marti la maximul istoric…

- Cursul monedei unice a scazut de la 4,6573 la 4,6514 lei, dupa creșterea de marți la maximul istoric de 4,6599 lei. Transferurile s-au efectuat între 4,647 și 4,653 lei, iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,649 – 4,652 lei. Moneda americana a recuperat o parte din pierderile…

- Cursul euro a scazut de la maximul istoric de 4,6599 la 4,6573 lei, tranzacțiile realizându-se în culoarul 4,655 – 4,66 lei, dupa ce acum doua zile cotațiile au atins un vârf de 4,665 lei, care nu mai fost atins vreodata. Transferurile de la ora 14:00 se efectuau la 4,656…

- Leul s-a apreciat fata de principalele valute, cea mai mare scadere, de aproape sase bani, fiind inregistrata de dolar, in ciuda tensiunilor existente in cadrul conducerii PSD, care ar putea aduce demisia premierului Tudose. Cursul euro a scazut de la 4,6377 la 4,6256 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile…

- Cursul euro a scazut de la 4,6377 la 4,6256 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat între 4,625 și 4,637 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,627 – 4,63 lei. Media dolarului american a avut cea mai dramatica evoluție, ea coborând de la 3,8247…

- Cursul euro a scazut de la 3,6437 la la 4,6374 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat în cea mai mare parte a ei între 4,636 și 4,641 lei. În partea a doua a zilei cotațiile euro au urcat pâna la 4,644 lei, depreciere pe care o cunoșteau și celelalte…

- Afirmatia guvernatorului BNR referitoare la cresterea volatilitatii leului in acest an, s-a facut resimtita deja in piata valutara. Dupa deprecierea de acum doua zile, ieri leul s-a decuplat de evolutiile din regiune si s-a intarit in fata principalelor valute. Cursul euro a scazut de la 3,6571 la 3,6437…

- Cursul euro a crescut de la 4,6348 la 4,6571 lei, aproape de maximul istoric de 4,6597 lei, atins la finalul anului trecut. Piața valutara s-a deschis în jurul valorii de 4,65 lei, transferurile realizându-se între 4,642 și 4,659 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,653…

- Cursul euro a scazut de la 4,6412 la 4,6304 lei, ai jos cu aproape trei bani fața de maximul istoric atins la sfârșitul anului trecut de 4,6597 lei. Reamintim ca la finalul lui 2017 cotațiile au crescut pâna la 4,674 lei, pentru ca marți, pe piețele internaționale sa fie atins…