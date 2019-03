Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea pensiilor private in Produsul Intern Brut a urcat, la sfarsitul anului trecut, la 5,22%, comparativ cu 4,84% in decembrie 2017, in timp ce valoarea activelor totale aflate in administrare, la nivelul intregului sistem de pensii private, a atins 49,60 miliarde de lei (10,64 miliarde de euro),…

- Inspectorii Garzii Forestiere Suceava au indetificat din nou taieri ilegale de arbori in padurile private de pe raza comunei Udești unele savarșite chiar joi, 7 martie, imediat dupa plecarea din zona a delegatilor care au efectuat primele controale. ”In plus fata de constatarile din ziua de 7 martie…

- Autostrazile sa fie facute de compania de drumuri a statului, pentru ca lucrarile companiilor private inainteaza prea incet, a spus Liviu Dragnea duminica, intr-o conferința de presa. ”I-am cerut domnului ministru al transporturilor sa vorbeasca cu cei de la companie sa se gandeasca in mod serios in…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 48 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2019, in crestere cu 17,1% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Cererea companiei TelDrum de anulare a hotararii Consiliului Județean Teleorman prin care Insula Belina a revenit statului roman a fost respinsa de Tribunalul Teleorman. Consiliul Județean Teleorman a decis recent ca Insula Belina sa treaca in administrarea statului roman, scrie Mediafax. "Respinge…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, referitor la cazul italianului care a operat in clinici private deși avea doar 8 clase, ca existau sesizari in ceea ce-l privește din noiembrie și ca acum sunt verificate toate parafele eliberate de Direcția de Sanatate Publica in 2018."Instituțiile…

- Un numar-record de zboruri cu avioane private este anuntat in imprejurimile statiunii elvetiene Davos cu prilejul celui de-al 49-lea Forum Economic Mondial, un eveniment cu problema incalzirii globale pe agenda.

- Una dintre prevederile din OUG prin care Guvernul a instituit, la finalul anului trecut, noi taxe și masuri fiscale, a stârnit confuzie printre cei vizați: arhitecți, ingineri și muncitori din construcți.