Păduri curate. Finlandezii îi răspund lui Trump Finlandezii s-au grabit sa posteze pe Twitter fotografii care-i arata in diferite ipostaze cu greble - sau chiar aspiratoare - prin padure, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca statul California ar trebui sa invete de la tara scandinava cum sa se apere de incendiile forestiere, relateaza luni Reuters si AFP. Intr-o vizita efectuata sambata in zonele afectate de cel mai devastator incendiu de padure din istoria Californiei, Trump a declarat presei ca finlandezii petrec 'foarte mult timp grebland si curatand si facand tot felul de lucruri' pentru a elibera solul padurilor.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

