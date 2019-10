Padurea Parc Baneasa ar putea trece in domeniul public al Capitalei. in scopul reamenajarii ca parc

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ar trebui sa fie unanimitate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru proiectul care prevede ca masinile cu norma de poluare sub Euro 5 vor plati vigneta "Oxigen" de acces si circulatie. "In primul rand, ne dorim ca Bucurestiul…

- Ziua mondiala fara masini este marcata, anual, la data de 22 septembrie. Scopul imediat al Zilei mondiale fara masini este descurajarea, pe cat posibil, a circulatiei cu automobilul personal sau de serviciu, in favoarea deplasarii cu bicicleta, a mersului pe jos ori, in ultima instanta, a transportului…

- Parcul Baneasa din nordul Capitalei se va nume Jersey City, a stabilit Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in sedinta de marti. Redenumirea parcului marcheaza inceputul cooperarii dintre Sectorul 1 al Capitalei si Jersey City, din New Jersey, Statele Unite.

- Parcul Baneasa din nordul Capitalei se va numi Parcul Jersey City, a stabilit, marți, Consiliul General al Municipiului București.Numele Parcului marcheaza inceputul cooperarii dintre Sectorul 1 al Capitalei și Jersey City, din New Jersey. Citește și: Bunicul Luizei a EXPLODAT inainte…

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat, miercuri, un comandament la care au fost invitati toti factorii responsabili cu implementarea planului de masuri privind combaterea ambroziei de pe teritoriul Capitalei. Gabriela Firea a transmis, miercuri, ca trebuie modificata legislatia referitoare…

- "Se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor - Aeroclubul Romaniei in domeniul public al Municipiului Bucuresti, precum si declararea din bun de interes public national in bun de interes…

- "Pot sa va spun ca dorinta, intentia si decizia Ministerului de Finante si a Guvernului este strict in sensul de a imbunatati activitatea in cazul de fata studenteasca. Nu vrea nimeni sa taie. Vad ca s-a aplicat aceasta idee tot timpul, de a se taia. La intalnirea cu studentii am si spus-o foarte…

- Simona Halep, 27 de ani, a fost decorata, marți, de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național ”Steaua Romaniei” in grad de Cavaler. A doua zi, primaria Capitalei trebuia sa aprobe proiectul prin care sportiva din Constanța urma sa aiba o Esplanada care sa-i poarte numele in centrul…