Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de film polonez CinePOLSKA vine la Chișinau cu șase proiecții de filme noi, apreciate la importante festivaluri din lume. Publicul cineast din țara le va putea viziona în perioada 8-13 noiembrie, la cinematograful Odeon din Chișinau, transmite IPN. CinePOLSKA începe…

- Constantin Carp avea cumparate biletele de avion pentru ajunge la Londra, unde voia sa ajunga sa munceasca, dupa ce divorțase pe cale amiabila. Anchetatorii cred ca barbatul de 40 de ani s-ar fi spanzurat, fiind gasit mort intr-o padure din județul Neamț. Ieșeanul Constantin Carp a fost dat disparut…

- Constantin Carp, in varsta de 40 de ani, fusese dat disparut oficial la Politie, dupa sesizarea fostei neveste, pe data de 2 septembrie. Constantin please de acasa pe 30 august, a dormit la un prieten, apoi pe 31 trebuia sa se imbarce in avionul de la ora 16 de pe Aeroportul Iasi, spre Londra.…

- Un satirist saudit refugiat la Londra, Ghanem Almasarir, care il ironizeaza direct pe blogul sau video de pe YouTube pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, spune ca nu se va lasa intimidat de moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza Agerpres. In varsta de 38…

- Vizita regala la Londra, unde regele si regina Olandei au fost primiti de Elisabeta a II-a. Cei doi monarhi au fost intampinati cu onoruri militare.Regele Willem-Alexander si printul de Wales au trecut apoi in revista garda de onoare.

- Mii de persoane care cer organizarea unui referendum privind un acord final intre UE și Marea Britanie s-au strans la Londra in cadrul unei manifestații pe care organizatorii o numesc cea mai "mare și importanta" demonstrație in acest sens, relateaza site-ul postului BBC.Citește și: NEBUNIE…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca (USAMV) a obtinut o finantare europeana de 30 de milioane de lei pentru a amenaja o adevarata biobaza. Proiectul a fost semnat in aceasta saptamana intre USAMV si Agentia Regionala de Dezvoltare Nord-Vest (ADR), cand a si inceput,…