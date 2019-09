Stiri pe aceeasi tema

- Informatii bomba ies la iveala in cazul padurarului ucis. Oamenii legii au ridicat doi minori si un adult. Cele trei persoane sunt suspecte ca l-ar fi ucis pe padurarul din satul Berezlogi, comuna Siretel. “In dimineata zilei de 13 septembrie 2019, la ora 08:15, padurarul a fost gasit decedat la marginea…

- Anchetatorii ieseni au reusit sa-i prinda pe suspectii in cazul uciderii unui padurar in zona padurii de la Slobozia, comuna Siretel. Acestia sunt doi baieti de 16, respectiv 17 ani, precum si tatal unuia dintre ei, un barbat in varsta de 50 de ani.

- Un padurar a fost gasit mort langa o padure din comuna Siretel. Acesta a fost gasit in interiorul autoturismului sau cu lovituri la cap. Cel care a dat alarma autoritatilor a fost un satean care a sunat la 112 in jurul orei 7 dimineata. Imediat, o ambulanta de la Pascani a mers la fata locului, unde…

- Mafia lemnului loveste si in Iasi! Un padurar care noaptea trecuta auzise drujbele intr-o padure si care mersese la fata locului sa faca cercetari a fost gasit mort in aceasta dimineata, cu lovituri la cap. Barbatul se numea Radu Gorcioaia, avea 50 de ani, era necasatorit si locuia cu parintii in satul…

- Crima infioratoare. I-a despicat capul cu toporul, dupa care s-a apucat de baut. Ce a urmat apoi este cumplit I-a despicat capul cu toporul, dupa care s-a apucat de baut. Ce a urmat apoi este cumplit. Povestea unei crime infioratoare petrecute in județul Constanța Erau colegi de pahar și, uneori, Acxinte…

- Pompierii constanteni intervin duminica seara la o magazie situata pe strada Ion Ianculet din localitatea Lazu.Potrivit ISU Constanta, arde o magazie de cinci metri patrati cu material lemnos.La fata locului intervine o autospeciala de stingere si un echipaj medical SMURD B. ...

- Polițiștii de ordine publica satmareni au organizat in perioada 10 – 15 iulie a.c., o acțiune pe linie silvica ocazie cu care au fost verificate 5 depozite. Polițiștii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare in colaborare cu polițiștii Secțiilor de Poliție…

- Barbatul din satul Curteana, acuzat ca și-a lovit soția cu toporul in cap, a petrecut o singura noapte in arest, dupa ce victima a decis sa-și retraga plangerea. De teama ca soțul ei ar putea sa raspunda penal, femeia de 50 de ani a decis, joi, sa renunțe la orice acțiune. In aceste condiții,…