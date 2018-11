Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Ministerului Apelor si Padurilor s-a infiintat un grup de lucru care decide masurile ce trebuie adoptate in cazul padurarului din Vaslui, agresat, saptamana trecuta, a declarat de ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes. Acesta l-a vizitat, astazi pe padurarul Radu Artenie, la Spitalul…

- "La Ministerul Apelor si Padurilor s-a creat un grup de lucru pentru a lucra la statutul personalului silvic, statut in care eu cred ca oamenii care au grija de paduri, in special padurarii, sa aiba aceeasi protectie pe care o au, de exemplu, politistii. Isi pun viata in pericol punand in aplicare…

- „Din punctul de vedere al recredibilizarii Guvernului, mai ales din perspectiva preluarii președinției Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019, e nevoie de un suflu nou, de sange proaspat in instalațiile Guvernului. Eu am cerut o remaniere inca din luna iunie, imediat dupa caderea moțiunii de cenzura…

- Premierul Viorica Dancila a inspectat, astazi, lucrarile mai multor obiective de investitii pentru aparare impotriva inundatiilor, din judetul Neamt.Prim ministrul a fost insotit de ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, ministrul Afacerilor Internelor, Carmen Dan, si ministrul Transporturilor,…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat, astazi, o vizita de lucru in județul Neamț. Aceasta a avut și o intrevedere cu șeful CJ Neamț, Ionel Arsene. "Am primit astazi la Neamț vizita premierului Romaniei, Viorica Dancila, pentru a vedea stadiul in care se alfa mai multe lucrari hidrotehnice…

- UPDATE – ora 12:22 Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca stadiul executiei pentru refacerea obiectivelor distruse sau afectate de inundatiile din vara este monitorizat cu atentie. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES, Viorica Dancila a verificat vineri stadiul lucrarilor…

- Politica Agricola Comuna trebuie sa dea raspuns prin structura bugetara celor doua teme de perspectiva: modificarile climatice si prevenirea/combaterea bolilor si daunatorilor, concretizat in abordari pragmatice cu file de buget distincte in cadrul financiar multianual 2021 - 2027, a declarat ministrul…