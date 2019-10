Stiri pe aceeasi tema

- Silvicultorii care patruleaza prin padure sunt singuri si lipsiti de aparare, astfel ca ei ar trebui sa plece in echipa sau sa isi informeze colegii despre locurile unde se deplaseaza, a declarat marti directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, la mitingul…

- ,,La vedere, in favoarea acestei cereri'', a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, intrebat cum vor vota parlamentarii liberali in cazul Bodog. Biroul permanent al Senatului a decis includerea pe ordinea de zi a plenului de luni a solicitarii DNA de incuviintare a inceperii urmaririi…

- Caz socant petrecut luni seara in localitatea Ieud. O femeie in varsta de 43 de ani a aruncat cu benzina pe sotul ei, dandu-i foc. Barbatul a fost transportat la spital, in timp ce femeia internata la psihiatrie. “Aseara la ora 23.34 Sectia 2 Politie Rurala Bogdan Voda a fost sesizata prin apelul de…

- Un incident deosebit de violent a avut loc ieri dupa amiaza in orașul Tulcea. O femeie in varsta 53 de ani a ieșit din casa și a fost urmarita de concubinul ei, un barbat in varsta de 54 de ani. Acesta a acostat-o pe femeie la intersecția strazilor Rahova și Mahmudia, a notat tulceanoastra.ro. Barbatul…

- Magistratii Tribunalului Olt au amanat din nou, pentru data de 10 septembrie, judecarea apelului facut de procurorul general in cauza privind interzicerea parasirii teritoriului Romaniei de catre Sorina, fetita din judetul Mehedinti adoptata de sotii Sacarin. Potrivit solutiei pe scurt,…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: "La data de 03 august 2019, un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat, pentru…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de 30 iulie 2019, procurorii și ofițerii de poliție judiciara din cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor…

- Politistii din cadrul IPJ Vaslui au deschis un dosar penal in rem pentru tentativa de omor, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini cu un barbat care este impins pe sinele de cale ferata de o femeie imbracata in calugarita. Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Ana Maria Ghiurtu, a declarat, miercuri,…