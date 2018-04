Stiri pe aceeasi tema

- Agentul Gabriel Negoița, de la Poliția municipiului Targu-Jiu, judecat pentru luare de mita, poate din nou sa poarte arma. Aceasta este decizia Tribunalului Gorj, menținuta vineri de Curtea de Apel Craiova, care a respins acțiunea procurorilor dupa contestație. Instanța a admis solicitarea…

- Unul dintre primarii “veterani” din judetul Prahova, care ocupa aceasta funcție de 14 ani și este considerat un mic “baron” cu multa influența pe plan local, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce și ar fi ajutat niste rude cu bani, dar nu din buzunarul propriu, ci din bugetul primariei.…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu…

- Curtea de Casatie, cea mai inalta instanta judecatoreasca din Franta, a confirmat marti condamnarea lui Jean-Marie Le Pen, co-fondator al Frontului National, la o amenda de 30.000 de euro, pentru ca a numit camerele de gazare "un detaliu al istoriei celui de-al doilea razboi mondial", informeaza AFP.…

- Un politist din Gorj a fost condamnat sa conduca doar masina Politiei dupa ce a condus baut și a tamponat o alta mașina. Instanta din Gorj a decis ca un politist sa nu mai conduca alte masini in afara celor de munca, agentul fiind condamnat si la zece luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei…

- Judecatoria Bacau a dat sentinta in dosarul de inselaciune in care a fost trimis in judecata, in 2016, Liviu Scarlat, fost director al Agentiei de Dezvoltare Locala (ADL) Bacau. Instanta a dispus incetarea procesului penal fata de Liviu Scarlat pentru infractiunea de inselaciune, ca urmare a incheierii…

- Magistratii galateni l-au condamnat in prima instanta la 16 ani de inchisoare pe un sofer de TIR din Belarus, pentru tentativa de omor, ultraj, conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului, dupa ce in urma cu an a lovit doi biciclisti si mai multe masini, agresand…

- In prima instanța, conducatorul auto a fost condamnat la 8 ani și trei luni inchisoare pentru ucidere din culpa. Sentința a fost contestata atat de procuror, cat și de avocatul șoferului vinovat. Instanța de apel a schimbat incadrarea in omor calificat și a dat o sentința fara precedent:19 ani și 8…

- Un adolescent din judetul Iasi a fost obligat de magistrati sa-si finalizeze studiile liceale, printr-o sentinta in care acesta a fost condamnat, miercuri, pentru trafic de droguri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O instanta egipteana a condamnat la moarte, sambata, zece barbati care au fost gasiti vinovati de organizarea unor atacuri teroriste asupra politiei si a fortelor de securitate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis luni, in prima instanta, cererea de eliberare conditionata formulata de fostul impresar Ioan Becali, informeaza Agerpres.ro. Decizia instantei nu este definitiva. Potrivit deciziei Judecatoriei Slobozia, instanta dispune liberarea conditionata a petentului…

- Instanța a decis in aceasta dupa amiaza ca Ioan Becali poate fi eliberat condiționat la doar doua saptamani dupa ce a fost din nou condamnat cu executare, in dosarul "Mita pentru judecatoare", anunța Digi24.ro. Sursa citata anunța ca decizia nu este definitiva și poate fi atacata. Cererea fostului impresar,…

- Proxenet condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare pentru trafic de persoane • Inculpatul a obligat o tanara din Republica Moldova sa practice prostituția in Italia și in Romania • Instanța l-a condamnat la 3 ani, 11 luni și 7 zile de inchisoare Un tanar in varsta de 25 de ani a fost…

- Becali este incarcerat la Penitenciarul din Slobozia, dupa ce a fost condamnat pe 20 februarie. Instanta suprema l-a condamnat pe Ioan Becali la de trei ani de inchisoare, iar in cazul fratelui sau, Victor Becali, magistratii au decis sa sa fie condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare. Sursa:…

- Judecatoria Constanta a dispus azi condamnarea unui taximetrist la 12 ani de inchisoare. El a fost gasit vinovat de viol. Instanta a admis in parte actiunea civila promovata de catre partea civila si l a obligat pe inculpat la plata sumei de 500 de lei reprezentand daune materiale si 20.000 de lei daune…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat-o, astazi, pe Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru la Spitalul Județean de Urgența la pedeapsa de 1 an inchisoare, cu executare, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. Psihiatra ar fi emis 115 rețete pe numele unor persoane care nu sufereau de boli…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin decizia din 19 februarie 2018 pedeapsa de 17 ani de inchisoare pentru inculpatul Iacob Florin, care are 6 copii minori, pronuntata de…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta. Instanta a stabilit in cazul lui Mircea Rosca un termen de incercare de 5 ani, timp in care fostul deputat trebuie…

- Parchetul Laurei Kovesi a fost condamnat in instanta pentru "incatusare excesiva". S-a intamplat dupa un abuz comis de catre structura DNA din Brasov, condusa de procurorul David Deca. Mai exact, este vorba despre un abuz comis impotriva avocatului Robert Rosu (foto). In decembrie…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Darius Valcov va ramane consilier pana in momentul in care va fi condamnat definitiv. Dancila a citat prezumția de nevinovație și a precizat ca “va avea o alta abordare” in momentul in care va exista o sentința definitiva. Premierul Viorica Dancila a confirmat…

- Un accident rutier produs in luna noiembrie din anul 2015, in comuna Lupșa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanța de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani (Adrian Nicolae A.) a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere…

- Un primar care este si un important avocat in Belgia s-a oferit sa il reprezinte pe romanul care s-a trezit condamnat la inchisoare cu executare de o instanta belgiana, in ciuda faptului ca nu luase parte la proces.

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, a condamnat joi incidentele petrecute la Muzeul Taranului Roman, cand un grup de persoane a intrerupt proiectia filmului "120 BPM/batai pe minut". "Condamn public cele intamplate la Muzeul Taranului…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul in care Tudor Baeas a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cel in cauza este suspectat de evaziune fiscala doua fapte, dintre care una in forma…

- Maiorul SRI Ciprian Sabin Mares, judecat pentru trafic de droguri, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Timișoara la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare. Inițial, magistrații Tribunalului Arad il condamnasera pe maior la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare. Alaturi de…

- Pe numele lui Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a lui Vasile Pogacean, om de afaceri, si a lui Ioan Bene, om de afaceri, au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Primii doi au fost dusi in cursul zilei de miercuri, 31 ianuarie, la Penitenciarul Gherla,…

- Reprezentantii Curtii de Apel Cluj au declarat, miercuri, ca în cazul lui Horea Uioreanu a fost schimbata încadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani în tentativa de spalare de bani. ”Curtea de Apel Cluj a pronuntat sentinta în cazul recursului…

- Fostul ministru al Apararii Victor Babiuc, condamnat la inchisoare cu executare in dosarul schimburilor de terenuri cu omul de afaceri Gigi Becali, a fost prezentat luni drept presedinte al unei nou-infiintate Curti de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti. Noua…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- CONDAMNARE…Magistratii Curtii de Apel Iasi si-au spus ultimul cuvant in dosarul in care mai multi traficanti de tigari din Zorleni, condusi de Vasile Fasicaru, au fost trimisi in judecata. Instanta a decis condamnarea acestuia, dar si a celorlalti membri ai grupului infractional organizat la inchisoare…

- Noul premier desemnat Viorica Dancila se pregateste intens pentru preluarea functiei. Europarlamentarul si-a schimbat lookul pentru a aparea la adevarata ei valoare in fata Parlamentului, la depunerea juramantului!

- Desi a fost condamnat la noua ani de inchisoare de un tribunal italian,dupa ce a fost acuzat de viol, Robinho (34 de ani) isi continua cariera fotbalistica, cel putin pana la judecarea apelului, brazilianul fiind asteptat sa semneze cu Sivasspor, formatie din prima liga turca. ...

- Comandantul unei unitați militare din Transnistria vindea ilegal combusbil furat din tehnica militara. Este vorba despre Evghenii Guțu, care a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, scrie presa din regiune. Potrivit materialelor cauzei penale, colectate de Comitetul…

- Robert Marian Soimu, din Constanta, a fost condamnat, ieri, de Judecatoria Constanta, la doi ani de inchisoare, pentru ucidere din culpa. Instanta a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de doi ani inchisoare si a stabilit un termen de supraveghere de doi ani. "Impune inculpatului…

- Chirurgul britanic care si-a gravat initialele pe ficatul a doi pacienti, pe care i-a operat pentru un transplant, a fost condamnat vineri la munca in folosul comunitatii. Simon Bramhall a pledat vinovat la ambele capete de acuzare (ultraj si vatamare), pentru a-si fi inscris initialele - "SB" - pe…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta are loc primul termen de judecata in apelul dosarului in care preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu in Permanenta Consiliului Eparhial Tomis din Arhiepiscopia Tomisului, a fost condamnat, in prima instanta, pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Curtea de Apel Constanta a decis, marti, sa admita apelul formulat de Ali Gener Memet impotriva sentintei Judecatoriei Tulcea, din data de 7 iulie 2017, prin care fusese condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru ca omorase un caine. Instanta a hotarat sa desfiinteze in parte sentinta…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au dat decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Instanta a decis ca barbatul sa fie condamnat cu suspendare. Minuta…

- Un barbat judecat la Alba Iulia pentru trafic de minori a fost condamnat la 6 ani, 6 luni și 4 zile de inchisoare. Decizia a fost pronunțata in 20 decembrie la Tribunalul Alba. Lingurar Mihaița Marius este acuzat ca a recrutat o minora in varsta de 15 ani, pe care, prin agresiuni fizice si psihice,…

- Ambasada Olandei anunta ca Stella Ronner-Grubacic, reprezentantul tarii in Romania, nu se afla in calitate oficiala la Poiana Brasov si nici nu a fost intrebata legat de amplasarea la masa. Raspunsul vine dupa ce ambasadoarea, sustinatoare a luptei anticoruptie, a fost pozata la masa cu Nelu Iordache

- Constantin Ostaficiuc a fost condamnat la inchisoare. Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, miercuri, ca fostul președinte al Consiliului Județean Timiș sa fie condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara. Curtea de Apel Timiș a dat…