Manifestarea cultural-artistica dedicata lui Tudor Vladimirescu, organizata in fiecare an la Pades va fi sarbatorita la sfarsitul acestei saptamani. Evenimentul intitulat simbolic „Imn pentru Tudor Vladimirescu" – Pades 2019 are loc in acest an pe data de 2 iunie, pe Campia Soarelui din comuna Pades, cu incepere de la orele 11:00. Manifestarea cultural-artistica evocatoare, va …