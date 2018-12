Pactul pentru Migratie si reeducarea prin presa

Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul pact ONU privind migrația va fi oficializat la reuniunea care incepe astazi la Marrakech, in Maroc. Cel puțin 14 țari resping documentul. Romania se numara printre semnatari și e reprezentata la reuniune de o delegație de experți din Ministerele de Externe și Interne.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Gluma se ingroașa. Petro Poroșenko, alertat de agresiunea militara rusa din stramtoarea Kerci, dar și de duplicitatea statelor NATO, care doar vorbesc, dar nu acționeaza, a decretat, pentru prima data de la destramarea Uniunii Sovietice, legea marțiala. Aceasta ii da puteri…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a spus, marți, intr-o declarație de presa, ca deficitul bugetar la finele lunii octombrie este la nivelul de 2,2% din PIB, astfel ca Romania se va incadra in ținta de 3% din PIB, in acest an, conform Mediafax.Valoarea acestui deficit este de…

- Procurorii DIICOT investigheaza finanțarea mișcarii Rezist, faptele vizate fiind constituire de grup infracțional organizat și spalare de bani. In ancheta sunt vizate tranzacții cu cryptomonede realizate dintr-un portofel virtual, utilizat de mai multe organizații din Romania ce colaboreaza cu mișcarea…

- Pugilistul Viorel Simion, un produs suta la suta al boxului profesionist din Romania, se va bate in America, intr-un meci spectacol. Dupa o pauza de mai bine de un an – mai exact din aprilie 2017, cand a pierdut la puncte cu britanicul Scott Quigg pe stationul Wembley din Londra, romanul in varsta de…

- 31 de copii prinși sub daramaturi au fost gasiți de echipele de salvare indoneziene, in viața, la mai bine o saptamana de la cutremurul devastator din 28 septembrie. Copii se aflau prinși sub ruinele a doua școli din insula Sulawesi. Minorii au fost salvați vineri-23 dintre ei, de sub ruinele unui centru…

- ”Diploma”, cel mai amplu eveniment dedicat absolvenților de facultați creative, un proiect inițiat de The Institute și inspirat de UniCredit Bank, va avea loc anul acesta intre 5 și 14 octombrie și va prezenta, pentru prima data, cele mai bune lucurari ale absolvenților tuturor facultaților vocaționale…