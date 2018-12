Pactul ONU privind migraţia. Divergențe în întreaga lume, în special în Europa O mobilizare fulger a nationalistilor europeni impotriva pactului mondial pentru reglementarea migratiei a reaprins disputele politice, de la est la vestul continentului, pe aceasta tema inca arzatoare, care paralizeaza cooperarea intre state, noteaza AFP intr-o ampla sinteza. Documentul negociat sub egida ONU se afla la originea unei crize politice in Belgia, unde coalitia guvernamentala a liberalului Charles Michel se afla sub presiunea nationalistilor flamanzi din N-VA, care se opun textului. In Slovacia, ministrul de externe Miroslav Lajcak, fost diplomat la Natiunile Unite, a demisionat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

