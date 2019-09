Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca Pactul national pentru bunastarea romanilor propus de premierul Viorica Dancila dezvaluie "adevarata fata a partidelor si politicienilor din Opozitie". "Iohannis, Basescu, Barna, PNL, PMP si USR au spus fie ca pactul nu e bun, fie nu l-au luat in serios,…

- "Deblocam plata salariilor din ministerele Mediului, Energiei si din Ministerul pentru relatia cu Parlamentul si din institutiile subordonate", a spus premierul Viorica Dancila. De asemenea, seful Executivului a precizat ca vor fi platite facturi vizand cele doua ministere. Marius Budai,…

- ”Suntem acum cu soluția gasita. Maine o sa avem o Ordonanța de Urgența. Am totuși o precizare. Domnul președinte Iohannis ar fi putut rezolva aceasta problema in 5 minute daca nominaliza miniștri interimari pentru o perioada foarte scurta de timp. Dar suntem obișnuiți cu astfel de piedici, la fel…

- "Avand in vedere ca pe data de 18 septembrie expira interimatul pentru Ministerul Educației Naționale, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice este vacanta, voi transmite catre domnul președinte Klaus Iohannis urmatoarele propuneri de miniștri: pentru Ministerul Afacerilor Interne, domnul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, in cadrul deschiderii Forumului romanilor de pretutindeni, ca Guvernul și-a propus sa ia masuri pentru a convinge cat mai mulți romani sa se intoarca in țara. Șeful Executivului a vorbit și despre proiectele depuse in acest sens.„Avem proiecte prin…

- - Daca presedintele Romaniei Klaus Iohannis nu numeste ministrii interimari, dvs veti merge la CCR. Este posibil sa vedem cateva saptamani bune in care Guvernul nu isi poate tine sedintele. "Acest lucru va trebui sa il explice domnul presedinte Iohannis. De ce blocheaza Guvernul. pentru ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca trebuie discutate modificarile privind legislatia pentru companiile care vor sa exploateze gaz si pentru tehnologia 5G, spunand ca "vrem ca din orice lucru sa castige si Romania".

- "Legat de afirmația domnului președinte Iohannis și de multe ori am spus: Sunt bani de pensii și salarii și s-a dovedit ca am dreptate, dar aceste lucruri vin mereu in spațiul public. Pe langa faptul ca mi se pare inoportun, mi se pare ca te joci intr-un fel cu sentimentele pensionarilor, te joci…