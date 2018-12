Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni, cu o larga majoritate, un Pact mondial privind refugiatii, document care vizeaza ameliorarea gestionarii acestei probleme la nivel international, dar care nu a suscitat dezbateri atat de aprinse ca Pactul global cu privire la migratii, transmite France Presse.…

- Cu o interventie de circa 48 de minute, presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a furnizat in acest an cel mai lung discurs din cadrul Adunarii Generale a ONU, a carei cea de-a 73-a editie s-a incheiat luni la New York, transmite agentia EFE. Informatia a fost confirmata intr-o conferinta de bilant…

- De mai bine de doua decenii pensionarii din intreaga lume sarbatoresc, in fiecare an, la 1 Octombrie, un eveniment care le-a fost dedicat de Organizatia Natiunilor Unite: ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR VARSTNICE. Documentul prin care s-a statuat aceasta sarbatoare – Rezolutia 45/106 din 1991, contine…

- Presedintele american Donald Trump a negat miercuri ca hohotele de ras care s-au auzit in plenul Adunarii Generale a ONU la inceputul discursului sau de marti ar fi fost o dovada de bataie de joc, dand asigurari ca diplomatii radeau si se distrau impreuna cu el, transmite EFE, conform agerpres.ro. …

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis are intalniri, joi, in marja participarii la segmentul de nivel inalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, cu premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze, si cu premierul Republicii…

- Emmanuel Macron si Donald Trump au cautat, intr-o intalnire la New York, in marja Adunarii Generale anuale a ONU, puncte de acord in subiecte de divergenta intre Franta si Statele Unite, relateaza AFP preluata de news.ro.Timp de aproape o ora, cei doilideri au discutat luni seara (ora locala)…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti la deschiderea segmentului la nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, la New York, dupa ce cu o zi in urma seful statului roman a luat parte la receptia traditionala oferita de presedintele SUA, Donald…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe duminica seara la New York inaintea Adunarii Generale a ONU care isi incepe lucrarile luni, informeaza France Presse. Aproximativ 130 de sefi de stat si de guvern sunt asteptati sa ia parte in aceasta…