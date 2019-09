Pact pentru bunăstare - PSD. Mihai Fifor, mesaj despre Opoziție: Dacă vin ei la guvernare... 'Din sutele de promisiuni indeplinite de PSD in cei 3 ani de guvernare (le puteți vedea pe www.guvernarepsd.ro), le-am cerut partidelor din opoziție sa semneze un Pact care sa garanteze ca vor menține macar 5 dintre ele.

1. sa nu inghețe pensiile.

2. Sa nu inghețe salariile.

3. Sa nu creasca taxele pentru firmele mici și mijlocii.

4. Sa nu creasca taxele pentru cei cu activitați independente.

5. Sa nu opreasca Programul Start-Up Nation, prin care zeci de mii de tineri și-au inceput propria afacere. Nu vor sa susțina nici macar una dintre ele! Știm, deci, ce se va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

