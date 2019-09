Pact pentru bunăstare. Marcel Ciolacu: Am semnat. Salariile și pensiile trebuie să crească în continuare "Am semnat "Pactul pentru bunastarea romanilor" pentru ca sunt convins ca salariile și pensiile trebuie sa creasca in continuare, iar tinerii antreprenori și cei cu activitați independente trebuie sa beneficieze de taxe și impozite mici pentru a se putea dezvolta.

Daca și tu crezi in aceste lucruri, te invit sa semnezi petiția online la www.pactul.ro Partidele de opoziție au anunțat deja ca vor introduce masuri de austeritate daca vor ajunge la putere, de aceea sta in puterea noastra sa ii oprim și sa ne asiguram ca salariile și pensiile nu vor mai fi niciodata taiate in Romania! … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

