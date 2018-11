Stiri pe aceeasi tema

- Estonia s-a alaturat joi tarilor care refuza sa adere la pactul ONU privind migratia, dupa ce executivul de la Tallinn nu a reusit sa ajunga la un acord asupra propunerii, potrivit unei declaratii a guvernului, relateaza dpa. Ministrul de Externe, Sven Mikser, a pledat pentru semnarea de catre Estonia…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca respinge propunerea Finlandei, care a spus ca poate prelua Presedintia Consiliului UE in locul Romaniei, spunand ca tara noastra este pregatita si presedintele Klaus Iohannis stie acest lucru.

- In perioada 11 – 31 octombrie, la Bruxelles – Galeria Arthis, noua artiști plastici romani consacrați iși expun lucrarile in cadrul expoziției de pictura și grafica dedicate Centenarului Marii Uniri și intitulata ”Romania Magica”. Printre expozanți se numara și Lucia Juncu, profesor in corpul de experți…

- Orasul francez Dunkirk se bucura, de o luna, de un proiect care il transforma in cel mai mare oras european care ofera transport public gratuit atat rezidentilor, cat si turistilor. La o luna de la implementarea proiectului, masura face minuni, scrie The Guardian. Cu o luna in urma,…

- Coalitie guvernamentala din Estonia si-a pierdut majoritatea in parlamentul de la Tallinn, prin plecarea unei deputate din partidul conservator Pro Patria, transmite luni dpa. Coalitia tripartita condusa de premierul Juri Ratas detine acum 50 dintre cele 101 mandate in parlamentul unicameral…

- In Romania, la sfarsitul anului 2016 erau aproximativ 112.000 de straini, astfel: 47.000 din state membre UE/SEE/CH si 65.000 din state terte. Strainii constituie doar 0,5% din populatia Romaniei. Majoritatea lor locuiesc in marile aglomerari urbane, in orase bine dezvoltate economic sau orase cu…

- Papa Francisc i-a denuntat marti - in ultima zi a turneului sau in tarile baltice, care l-a condus pana la frontiera cu Rusia - pe cei care recurg la ”amenintarea armelor” si la ”desfasurarea trupelor”, relateaza AFP.Suvernaul Pontif, care a strecurat acest avertisment in predica pe care a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat joi la ceremonia de inaugurare a Memorialului victimelor comunismului, ridicat la Tallinn, in Estonia. Potrivit unui comunicat al MJ, Tudorel Toader si secretarul de stat Marieta Safta au participat joi la o reuniune ministeriala privind…