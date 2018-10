Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la emisiunea moderata de Mihai Gadea si Mircea Badea la Antena 3, ca exista un plan clar pentru ca Guvernul sa cada pana la finele acestui an. Totul in contextul in care Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene. "Preluarea…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, susține ca președintele Romaniei este ajutat de serviciile de informații, menționand ca șeful statului controleaza procurorii și judecatorii."Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Are serviciile, mare parte din procurori și influența asupra unor judecatori.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti seara, ca un om celebru din lume a trimis patru asasini în România pentru a-l lichida. ”Am avut anul trecut o tentativa, în aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit…

- "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Presedintele PSD…

- ”Parlamentul și-a facut treaba, a indreptat Legile Justiției și Cod Penal și Codul de Procedura Penala. (...) Din pacate, dl președinte alearga cu pași mari catre suspendare sau, mai rau, catre o acuzare de inalta tradare. Dumnealui și-a parasit atribuțiile de mediator și a trecut in partea in care…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, la Antena 3, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale din 2019 nu este un lucru de care sa se sperie si ca de foarte multe ori sta si se intreaba cum ar face el mandatul de presedinte si ce ar trebui sa faca pentru Romania.…

