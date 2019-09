Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul spaniol Paco Alcacer a declarat, joi seara, la Pro TV, ca meciul castigat pe Arena Nationala, cu scorul de 2-1, in fata nationalei Romaniei, a fost unul complicat, dar frumos. El a mentionat ca atmosfera a fost incredibila pentru “tricolori”, potrivit news.ro.“Cred ca atmosfera…

- Meciul nebun pe Arena Naționala, intre Romania - Spania, in preliminariile Euro 2020. In fața a 50.000 de oameni, tricolorii au jucat oribil in prima ora, fiind salvați de la un scor de maidan de portarul lui Tatarușanu. Intrarile lui Florin Andone și Ianis Hagi au dinamizat jocul, Llorente a fost eliminat,…

- ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO PRO TV EURO 2020. Deniz Aytekin va arbitra partida ROMANIA - SPANIA, ajutat de asistentii Eduard Beitinger si Rafael Foltyn (asistenti) si de rezerva Tobias Stieler (toti din Germania). PRO TV transmite, joi, de la ora 21:45, ROMANIA SPANIA LIVE STREAM VIDEO.…

- Nationala Romaniei intalneste, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, selectionata Spaniei, in etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020.Citește și: SONDAJ - Cum s-au așezat partidele, dupa alegerile europarlamentare: batalie stransa la parlamentare Meciul…

- Daniel Zsori (18 ani), atacantul lui Debrecen (Ungaria), se afla printre cei zece fotbaliști nominalizați la premiul FIFA Pușkaș. Fotbalistul nascut la Oradea se lupta la premiul pentru cel mai frumos gol al anului cu nume precum Lionel Messi sau Zlatan Ibrahimovic. In aceasta lupta sunt angrenate…

- Ion Țiriac (80 de ani) a fost prezent ieri la festivitatea de pe Arena Naționala, unde Simona Halep a prezentat publicului trofeul de la Wimbledon. Astazi, omul de afaceri a mers la Tribunal. Țiriac a fost ales președintele Federației Romane de Tenis la 19 iunie, insa Marius Vecerdea a contestat in…

- Ed Sheeran, unul dintre cei indragiți artiști ai momentului, a publicat pe contul sau de Instagram mai multe fotografii dupa ce a sustinut, miercuri seara, primul sau concert in Romania, pe Arena Nationala. Artistul britanic a facut un show excepțional in fața a aproximativ 50 de mii de fani romani.…