Apar noi detalii despre incidentul șocant petrecut in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, in urma caruia patru pacienți și-au pierdut viața, iar alți noua a fost raniți. Atacatorul are 38 de ani și se intrenase la cerere pentru sevraj etilic. Directorul Spitalului Sapoca din Buzau, Viorica Mihalascu,