Pacienţii veniţi la dializă în Iaşi, cazaţi în oraş din cauza ninsorilor puternice Este vorba despre citeva zeci de pacienti, din localitati izolate sau greu accesibile, pentru care insa reprezentantii Centrului de dializa Fresenius au asigurat locuri de cazare in pensiuni cu care au contracte in acest sens. Cei care erau din apropierea Iasului sau din oras au putut pleca fara probleme dupa terminarea sedintei. Urmeaza ca in cursul noptii sa fie adusi pacientii programati miine pentru dializa pentru a evita blocarea lor in nameti, fiind vorba de asemenea despre pacienti din (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

