- In urma unor sesizari primite de ministrul Sanatații din partea unor pacienți care reclama condițiile proaste pe care le-au suportat pe perioada internarii la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, pavilionul Zerlendi, in aceasta dimineața Sorina Pintea a facut o vizita inopinata in aceasta…

- Ministerul Sanatatii a elaborat doua proiecte de acte normative care prevad noi reglementari referitoare la ingrijirile medicale necesare pentru pacientii cu arsuri. Ministrul Sorina Pintea si-a exprimat convingerea ca odata cu aprobarea acestora nu vor mai exista sincope in ceea ce priveste…

- Ministerul Sanatații a aprobat 200 posturi de medici, asistenți medicali, ambulantieri si personal auxiliar pentru serviciile de ambulanța Sorina Pintea, ministrul Sanatații a semnat ordinul pentru repartiția noilor posturi, iar in perioada urmatoare serviciilor de ambulanța din intreaga țara pot organiza…

- Controlul hepatitelor virale Foto arhiva Ministerul Sanatatii a lansat un mecanism pentru controlul hepatitelor virale, prin care se urmareste ca, pâna în anul 2030, aceste boli sa nu mai constituie o amenintare majora la adresa sanatatii publice din tara noastra. Planul…

- Ministerul Sanatatii afirma ca ordonanta de urgenta care prevede ca asiguratii care opteaza pentru servicii medicale in mediul privat sa poata plati o contributie personala asigura masuri de protectie pentru pacientul ce acceseaza acele servicii.

- Ordonanta de urgenta care prevede ca asiguratii care opteaza pentru servicii medicale in mediul privat sa poata plati o contributie personala asigura masuri de protectie pentru pacientul ce acceseaza...

- Guvernul a adoptat miercuri reglementarea coplații in sistemul medical privat, adica a contributiei personale facute de pacienți atunci cand merg in spitalele și clinicile particulare. Bolnavii vor plăti pentru intervenții și analize medicale dacă tariful depășește…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta prin care vrea sa reintroduca coplata serviciilor medicale. Cu toate ca Guvernul insista asupra necesitatii acestui OUG, atragand atentia ca "neadoptarea de masuri...