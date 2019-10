Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Directiei de Sanatate Neamt au fost convocati marti, 17 septembrie, asistentii medicali comunitari pentru a participa la marcarea Zilei Mondiale a Sigurantei Pacientului. „Evenimentele adverse asociate asistentei medicale reprezinta o problema de sanatate la nivel mondial, avertizeaza OMS,…

- Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, in parteneriat cu Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, va lansa marti, de Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului, o campanie care isi propune sa mobilizeze pacientii, personalul din domeniul…

- Fațada cladirii Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia va fi iluminata, marți, odata cu lasarea intunericului, in portocaliu, cu ocazia Zilei Mondiale pentru Siguranța Pacientului, care se sarbatorește in fiecare an pe 17 septembrie. Deoarece siguranța pacientului reprezinta un principiu fundamental…

- Patru turisti care au ramas blocati duminica in zona Valea Spumoasa au fost gasiti de jandarmii montani si coborati in siguranta in statiunea Busteni, anunta IJJ Prahova, scrie Agerpres.In jurul orei 12,50, in urma unui apel primit prin SNUAU 112, o patrula din cadrul IJJ Prahova, Postul de Jandarmi…

- Marian Dima Pentru prima data, la unele categorii de varsta, intrecerea județeana de juniori va fi structurata pe anumite categorii de valoare, oferind formațiilor inscrise posibilitatea de a avea mai multe meciuri cu formații de același nivel, in detrimentul unor jocuri dezechilibrate. Practic, la…

- Patru adolescenți din Ploiești au fost salvați, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce s-au ratacit in MUnții Bucegi. Adolescenții, doua fete și doi baieți cu varste cuprinse intre 14 și 16 ani, din Ploiești, mergeau pe Jepii Mari, dar s-au ratacit dupa ce s-au abatut de la traseu. Cei patru adolescenți…

- Ministerul Sanatatii va efectua controale la toate spitalele de psihiatrie din tara, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Noi am finalizat ancheta privitoare la acest caz, dar controlul incepe abia acum, controlul va continua la toate spitalele de psihiatrie care au incluse compartimente…

- La numai un an dupa ce Cabinetul Dancila anunța parteneriatul public-privat drept soluție pentru construirea, in sfarșit, a autostrazii Comarnic - Brașov, premierul anunța ca va renunța la aceasta varianta, obiectivul urmand sa fie declarat de importanța naționala și construit din fonduri guvernamentale.…