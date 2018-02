Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu este intr-un top al rusinii in ceea ce priveste chestionarele completate de pacientii externati. Clasamentul a fost intocmit de Observatorul Roman de Sanatate. Intr-un an,...

- Satisfactia pacientilor cu privire la calitatea serviciilor medicale primite este unul dintre indicatorii importanti care arata performanta reala a unui spital. Pana la sfarsitul anului 2016, acest indicator era profund viciat in Romania prin modalitatea sa de colectare. Odata cu introducerea chestionarului…

- Observatorul Roman de Sanatate a facut public un raport din care reiese ca 25% dintre pacienti sunt foarte nemultumiti de conditiile din spitale, 5.000 au spus ca li s-au pretins atentii din partea medicilor, iar peste o cincime au declarat ca si-au cumparat singuri medicamente in spital.

- Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale si tot atatia au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii. Acestea sunt doar cateva dintre principalele nemultumiri ale romanilor cu privire la serviciile…

- Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, acelasi procent declarand ca au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii in perioada internarii in spital, releva un raport al Observatorul Roman de…

- 12 copii din satul Filipeni au fost spitalizati dupa ce au fost diagnosticati cu virusul hepatic A. Informația a fost confirmata de sefa Centrului de Sanatate din localitate, Diana Ostafii pentru presa locala. Pacienții au varstele cuprinse intre 4 si 17 ani.

- Terapiile fara interferon pentru pacientii cu hepatita C au fost initiate Procedurile necesare contractarii terapiilor fara interferon pentru pacientii cu hepatita C au fost initiate - a declarat purtatorul de cuvânt al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Augustus Costache.…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca situatia dificila in care sunt pusi pacientii cu afectiuni imunitare este cunoscuta la Bruxelles, iar comisarul european pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, i-a prezentat procedurile de urmat de catre Guvernul Romaniei in ce priveste criza imunoglobulinei.…

- Ore in sir a asteptat o pacienta la Urgente, la doua spitale din oras. Nu a mai apucat sa fie salvata. Un tromboembolism pulmonar i-a adus sfarsitul. "Nu au fost identificate incalcari ale principiilor etice in relația pacient –personal medical", este concluzie anchetatorilor de la Spitalul…

- Ani buni Romania a dominat clasamentul european al consumului de antibiotice. Abia in 2017 a cazut, pentru prima data, de pe acest podium rusinos. pe locul 4. Performanta a fost posibila si multumita unor masuri luate de autoritați, in 2016. Tragedia de la Colectiv a fost un semnal de alarma, legat…

- Criza din sistemul de sanatate din Marea Britanie se agraveaza. 95 la suta din paturile din spitale sunt ocupate, iar pacientii adusi cu ambulanțele sunt consultati pe culoare. "Aici e spitalul "Heartlands" din Birmingham si sunt... una, doua, trei...

- Iata tot ce trebuie sa stie despre cum se intra in concediu de maternitate 2018. Concediu de maternitate 2018 – Durata Concediul are o perioada fixa de 126 de zile, ce se imparte in mod egal intre concediul pentru sarcina si concediul pentru lauzie (adica 63 pentru fiecare, dar pot…

- TRANSCRIEREA DECLARATIILOR PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, LA FINALUL BIROULUI EXECUTIV AL PNL - 8 IANUARIE 2018 Ludovic Orban, presedinte PNL: Astazi am reluat activitatea politica prin reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Cartea Neagra a guvernarii PSD- ALDE In cadrul reuniunii…

- Situația medicilor de familie, in continuare sumbraIn perioada urmatoare, peste jumatate de medicii de familie din județ vor implini varsta de pensionare, iar șansele ca alți medici tineri sa vina și sa preia pacienții sunt practic inexistente. Cu toate previziunile ingrijoratoare, deocamdata pacienții…

- Sistemul medical se confrunta cu multe probleme, insa, de-a lungul timpului, situatii precum cea a medicului Mihai Lucan, care a ajuns in fata procurorilor, nu au fost singulare, iar acuzatiile aduse doctorilor au fost dintre cele mai variate: coruptie, favorizarea infractorului sau mutilare.

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Razboiul dintre medicii de familie si autoritati continua. Aproximativ un sfert dintre doctori au refuzat sa semneze prelungirea contractelor cu Casa de Sanatate, asa ca nu mai pot da trimiteri si retete compensate. Asociatiile pacientilor s-au pozitionat de partea medicilor.

- Un numar de 125 de medici de familie din județul Alba au semnat actele aditionale cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, adica 64% din totalul de 196 care sunt in relatii contractuale cu CJAS. Potrivit reprezentanților CJAS Alba, cei 71 de medici care nu și-au prelungit contractele o vor putea…

- Casa de Asigurari de Sanatate a județului Alba a reușit sa gestioneze situația tensionata provocata in aceste zile de refuzul unor medici de familie de a semna contractele adiționale cu scopul de a obține o finanțare mai mare de la Ministerul Sanatații, incepand cu anul 2018. Din cei 196 de medici de…

- Miercuri dimineața, medicii de familie s-au intalnit cu reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Brașov, in plina criza legata de semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor. Medicii de familie au informat conducerea CJAS Brașov de faptul ca nu vor renunța la proteste…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reactionat la protestul medicilor de familie care sunt hotarati sa nu mai acorde retete, trimiteri sau concedii medicale. CNAS a cerut medicilor de familie sa fie responsabili fata de pacientii pe care ii au in ingrijire. Reprezentantii CNAS transmit asiguratilor…

- Protestul medicilor de familie: Sunt medici carora le e frica. Li s-a spus ca raman fara contract O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii…

- Protestul medicilor de familie preocupa atat Guvernul Romaniei cat și Parlamentul, a transmis deputatul PSD Ioan Dirzu. Acesta spune ca este interesat de revendicarile medicilor de familie din Romania, de problemele de la cabinete și de rolul medicinei de familie in sistemul național de sanatate publica.…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- "Am incredere in profesionalismul medicilor de familie" Pâna la sfârsitul anului 2017, peste 60 % din medicii de familie aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor…

- "CNAS isi exprima in continuare toata disponibilitatea. Am prelungit programul. Peste 60% dintre contractele de la nivelul tarii sunt semnate in acest moment. Sunt destui (n.r. - medici de familie) care au fost plecati si doresc sa semneze acum. Cautam cai legale (...). Pe de alta parte, avand in…

- Medicii de familie protesteaza miercuri pentru ca sunt nemultumiti de faptul ca nu sunt suficienti bani pentru cabinete, iar statul nu face nimic pentru a reduce birocratia din sistem, potrivit Digi24.

- Medicii de familie protesteaza, începând de astazi, fața de birocrația din sistemul de sanatate, și nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel încât pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. În urma deciziei medicilor…

- Veste buna pentru bucurestenii care calca des pragul medicilor de familie. Casa de Asigurari de Sanatate a anuntat ca aproape 90% dintre medicii din Capitala au semnat actele aditionale pentru prelungirea contractelor.

- "Sustin si sprijin orice medic care doreste sa munceasca in tara sa pentru pacientii romani si pentru sistemul nostru de sanatate. Insa Rezidentiatul este un concurs, nu un examen, avand o limita de locuri/posturi corelate cu capacitatea de pregatire a centrelor universitare si cu resursele financiare…

- Pentru unii bolnavi, ar fi o condamnare la moarte. Rezolvarea ar putea veni chiar in saptamana Craciunului. Premierul Mihai Tudose i-a invitat la dialog pe liderii medicilor de familie. Medicii de familie s-au tot plans ca birocratia ii ingroapa. Si ca risca sa intre in faliment fiindca banii…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a discutat in aceasta dimineata cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentantilor medicilor de familie. 'Urmaresc indeaproape discutiile dintre medicii de familie si conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate care…

- Cabinetele de medicina familiei din Arges nu vor mai acorda servicii decontate de Casa de Asigurari de Sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de ...

- In aceasta situatie, consultatiile in cabinetele medicilor de familie se vor efectua doar contra cost sau pro bono, in functie de decizia fiecarui medic. Motivul este nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele…

- Cabinetele de medicina familiei nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate incepand cu 3 ianuarie 2018, ca urmare a nesemnarii actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele de asigurari de sanatate…

- Pacientii ar putea fi obligati sa faca donatii doar unitatii sanitare unde au primit ingrijiri medicale si nu medicilor. Asa prevede o propunere legislativa venita din partea deputatului USR, Matei Dobrovie.

- Propunere USR: Pacientii sa faca donatii doar unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii…

- USR vrea sa interzica plicul cu bani dat medicilor. Pacienții vor putea face doar donații doar pentru spitalul de stat unde au fost ingrijiți, nu și individual, pentru medici, potrivit unui proiect de modificare a articolului 34 din Legea drepturilor pacienților nr. 46/2003. Donațiile vor fi transparente…

- Consumul ridicat de antibiotice a facut din Romania una dintre țarile europene cu cele mai mari rate de rezistența a bacteriilor la tratament. Rezistența la antibiotice a fost catalogata in cadrul unei reuniuni a ONU ca fiind „cel mai mare și urgent factor de risc global care necesita atenție internaționala…

- Cu o traditie medicala din 1871, Wiener PrivatKlinik (WPK) este unul dintre cele mai mari spitale private austriece, avand peste 30 de specialitati medicale si peste 250 dintre cei mai renumiti medici vienezi.

- Autoritatile americane de reglementare (FDA) au aprobat primul medicament care are un senzor incorporat pentru a urmari daca pacientii cu boli psihice isi iau medicamentele prescrise, relateaza Bloomberg. Autoritatile americane de reglementare au aprobat primul medicament care are un senzor…

- Cine ne-a blestemat pe noi? se intreaba fosta jurnalista Dana Razboiu, referindu-se la mentalitațile și naravurile societații romanești, pe care le-a constatat dupa o experiența personala nefericita ce a dus-o la Viena ca sa-și trateze copilul.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, incepand cu data de 24 noiembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului auxiliar din institutiile de sanatate. Conform Federatiei Sindicale din Administratia…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut luni, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții…

- Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu, prezinta cauzele pentru care pacientii romanii sunt inca mai expusi riscului contractarii de infectii intraspitalicesti decat alti europeni. Voiculescu povesteste, astfel, ca tatal sau, care a fost internat des in perioada in…

- Medicii de familie si pacienti din toate judetele tarii vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, fata de situatia actuala a sistemul de sanatate, in special fata de problema birocratizarii, dar si fata de lipsa posibilitatii de a elibera anumite retete, astfel incat bolnavii sa nu mai fie nevoiti…

