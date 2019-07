Stiri pe aceeasi tema

- Primii "pacienți sub acoperire" au fost deja trimiși in spitale acum 3 saptamani, iar aceste acțiuni sunt parte a unei strategii anticoruptie pe care Ministerul Sanatatii urmeaza sa o aplice pana in anul 2020, a anunțat marti ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

