Pacienţi legaţi de paturi şi loviţi cu brutalitate: Un centru de dezintoxicare clandestin, desfiinţat în Rusia 'Activitatile ilegale dintr-un centru de recuperare pentru persoanele dependente de alcool si droguri au fost oprite', a anuntat intr-un comunicat Comitetul de ancheta rus, organismul responsabil pentru cazurile penale majore, afirmand ca interventia a avut loc la inceputul lunii iulie. Comitetul de ancheta a precizat ca a fost deschisa o procedura penala pentru 'privare ilegala de libertate'. Potrivit anchetatorilor, Centrul de dezintoxicare Otchag a deschis doua sucursale din 2017 in sate din regiunea Omsk, in Siberia. Directorul centrului, care si-a promovat institutia in mod activ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

