Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a facut o vizita inopinata la Spitalul Județean Gorj in seara zilei de 26 martie, ca urmare a unor sesizari privind nereguli din cadrul acestei unitați sanitare. De asemenea, ministrul Sanatații a stat de vorba cu personalul medical prezent in spital la acea ora,…

- Un barbat din Constanța batut de nevasta a sunat la 112 și a chemat Poliția. Oamenii legii au ajuns imediat și au aplanat scandalul conjugal. Incidentul in familie a avut loc sambata seara, iar victima a fost un barbat in varsta de 42 de ani. Omul a sunat la 112 cerand ajutor sa scape din mainile nevestei,…

- Oamenii de stiinta care studiaza leziunile cerebrale in cazul boxerilor si a altor categorii de sportivi au descoperit detalii esentiale in cazul unei afectiuni asociate acestora, supranumita sindromul ''punch drunk''. Noile informatii ar putea contribui la depistarea sindromului…

- Printr-o hotarare pronuntata astazi, mai multe dosare aflate pe rolul CEDO au fost solutionate favorabil, fiind admise cererile reclamantilor, conexate in Cauza Ana Ionescu si altii contra Romaniei. Suma totala pe care trebuie sa o plateasca statul roman este de 2.731.632 euro.

- Investigatii medicale de calitate si gratuite la Institutul Oncologic, unde a fost instalat un tomograf de ultima generatie. Aparatul performant a fost achizitionat de Ministerul Sanatatii cu 400 de mii de euro.Scanarea cu ajutorul noului tomograf computerizat dureaza doar 5 minute.

- Un cuplu de britanici in varsta de 95 de ani sarbatorește anul acesta cea de-a 75-a zi de Sfantul Valentin impreuna. Casatoriți in 1943, cei doi au sarbatorit de Craciun nunta de diamant, scrie Independent. James și Cecilia Marsh s-au casatorit chiar in ziua de Craciun și se amuza și acum, dupa 75 de…

- Poliția din Vaslui efectueaza cercetari dupa ce, in noaptea de luni spre marți, mai multe morminte din cimitirul satului Șuletea, in Vaslui, au fost profanate. Oamenii legii indica ca mai mulți indivizi au patruns in cimitir și au distrus un numar de cruci. ”In cursul diminetii, colegii de la Postul…

- Cateva sute de familii beneficiaza de ajutor de la primaria Sectorului 2, ne spune D.C. Popescu. Iar banii aceștia se dau pe o perioada de opt ani: ”Pot sa ințeleg o urgența, 1, 2, 3 ani, dar daca mergem catre opt ani aia nu mai e urgența! Vorbim despre o plata electorala. Oamenii trebuie…