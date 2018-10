Stiri pe aceeasi tema

- Madalin Ion Calinoiu, fiul fostului președinte al Consiliului Județean Gorj și președinte executive la PSD Gorj, a fost condamnat la inchisoare. Magistrații Judecatoriei Targu Carbunești au decis sa suspende executarea pedepsei pentru barbatul acuzat ca a condus autoturismul sub influența bauturilor…

- Doua persoane au fost ranite, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs pe DJ 107C, in satul Drambar, comuna Ciugud. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba intervine cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SMURD. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu o autospeciala…

- Un avocat din Alba, condamnat la inchisoare cu executare pentru savarșirea mai multor infracțiuni, nu este de gasit de autoritați in Romania. Ba mai mult, nici in Europa. Avocatul albaiulian Radu Flaviu Chebuțiu are de ispașit o pedeapsa de 2 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Procurorii Parchetului…

- Recidivist din Alba Iulia condamnat la inchisoare cu executare pentru inșelaciune • Inculpatul a primit bani pentru o lucrare la o locuința din Blaj pe care nu a mai realizat-o. Un barbat in varsta de 40 de ani, din Alba Iulia, a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 3 ani de inchisoare in regim…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat de Curtea de Apel Cluj la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, executa pedeapsa in Italia, conform legilor din aceasta tara, in libertate supravegheata. Potrivit unui comunicat…

- Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, miercuri, instantele din România au retras formele de executare a mandatului de executare a pedepsei închisorii pentru Ioan Bene. ”Conform datelor detinute de catre Serviciul de Investigatii Criminale, pedeapsa aplicata celui…

- Papa Francisc a acceptat luni demisia unui arhiepiscop australian condamnat in tara sa la un an de inchisoare pentru ca a acoperit fapte de pedofilie si care a fost reticent, initial, in a pleca din functie, relateaza AFP, preluata de news.ro.”Sfantul Parinte a acceptat demisia din functia…