- Potrivit IPJ Buzau, doua persoane care erau internate intr-un spital de neuropsihitrie din judetul Buzau au plecat vineri seara din unitatea medicala. Purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat, pentru Mediafax, ca cei doi pacienti au fost gasiti dupa aproximativ…

- Mobilizare de forte printre politistii buzoieni, dupa ce doi pacienti ai Spitalului de Neuropsihiatrie si Masuri de Siguranta Sapoca au fugit din unitatea medicala cu regim special. Doar doua ore au rezistat fugarii pana sa fie depistati de un echipaj de politie si reinternati.

- UPDATE Doua persoane care erau internate in Spitalul de Neuropsihitrie Sapoca au plecat in aceasta seara din unitatea medicala. Polițiștii au efectuat verificari și filtre, fiind depistați de un echipaj de polițe și reinternați. Doi pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca au fugit din unitatea…

- Polițiștii au depistat doua persoane pe numele carora erau emise mandate europene de arestare. Cei in cauza au fost arestați preventiv, urmand a fi efectuate demersuri pentru predarea acestora statelor solicitante. La data de 19 martie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin, in colaborare cu…

- Un buzoian care isi pierduse un portofel cu acte si multi bani a primit o veste buna chiar atunci cand nu mai spera ca-si va recupera bunurile. A fost chemat la sediul Politiei Locale si i-a fost data vestea. Politistii locali, care isi desfasurau activitatea pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiul…

- Politistii buzoieni se pregatesc de proteste. Sindicatul National al Agentilor de Politie, Biroul teritorial Buzau, organizatie care reprezinta interesele a peste 500 de politisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie, intentioneaza sa organizeze, vinerea viitoare, un protest in fata Prefecturii,…

- Polițiștii rutieri au depistat in trafic mai multe persoane care au condus fara a avea permis de conducere. Dintre acestia, unii s-au urcat bauti la volan. Polițiștii au depistat in trafic, pe D.N. 79, la Zimand Cuz, un barbat de 50 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism avand o alcoolemie…

- Mai multe echipe de politisti, jandarmi angajati ai Inspectoratului Situatii de Urgente si voluntari au pornit cautarile pentru gasirea unui adolescent din localitatea ieseana Bivolari. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, a declarat ca tanarul are 18 ani si este elev in clasa a XII-a la un liceu din Iasi.…

- Doi tineri din judetul Arad, in varsta de 23 de ani, au fost gasiti, miercuri dimineata, decedati, fiind impuscati, intr-un bar din localitatea aradeana Tarnova. Conform primelor informatii, cei doi au avut o relatie de concubinaj

- O familie cu doi copii a fost gasita moarta, in Marea Britanie. Mama a fost injugnhiata, tatal și copiii au fost gasiți morți pe o plaja. Polițiștii au deschis o ancheta. Tragedia s-a petrecut in orașul Twickenham, in apropiere de Londra. Un tata și cei doi copii ai sai, in varsta de 7 și 10 ani, au…

- Cei doi copii din Prahova, care au fost luați de tatal lor, fara acordul mamei, au fost gasiți in aceasta dimineața, in municipiul București. Aceștia se afla in afara oricarui pericol. Ieri, in jurul orei 15.30, polițiștii din Prahova au fost sesizați de o femeie din localitatea Varbilau, mama a doi…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II –Csanadpalota au depistat trei persoane din Irak care au incercat sa iasa ilegal din tara, evitand controlul de frontiera. In data de 04.03.2018, in jurul orei 02.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota,…

- Politistii din structurile de ordine publica au fost angrenati, timp de o saptamana, in actiuni zilnice pentru identificarea persoanelor fara adapost si conducerea acestora la adapost, pentru a fi evitate decesele prin inghet. In perioada 26 februarie - 3 martie, politistii au identificat, ...

- S-au dat in spectacol și au platit pentru asta. Este vorba despre opt tineri din Buzau care au fost prinși de polițiști in timp ce faceau drifturi in parcarea unui supermarket și a unui mall din oraș. Incidentul s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi, in parcarea Kaufland Sud și la Galeria Mall,…

- Tragedia a avut loc la Targu Ocna, judetul Bacau. Pompierii au fost primii care au ajuns la fata locului. In momentul in care i-au descoperit pe cei doi injunghiati, acestia au alertat autoritatile. Oamenii legii iau in calcul toate variantele. Prima ipoteza a politistilor ar fi ca mama si-ar…

- Politia Locala Galati anunta ca, in ultimele nopti, politistii locali din Galati au internat 13 persoane fara adapost, iar alte 37 au refuzat internare. In aceste situatii de refuz categoric, oamenii legii au verificat adaposturile improvizate chiar si de doua trei ori pe noapte pentru a vedea in ce…

- Accident rutier grav, joi dimineața, pe DN2B in afara localitații Cilibia. Din primele date, o masina a derapat si a lovit un copac. Doua pesoane au fost ranite, un fiind incarcerata dar constienta. La fața locului acționeaza echipaje de poliție, pompieri si ambulanța. Revenim cu amanunte! Politistii…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- La data de 18 februarie 2018, in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe raza localitații Calnic, a avut loc o altercație, iar o persoana a fost ranita cu un cuțit in zona abdominala. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, iar in urma investigatiilor…

- Un tanar de 34 de ani din Borsa a fost batut intr-un local din oras sub privirile prietenilor. Barbatul a fost lovit de un individ Ilie Gherlan, cunoscut sub porecla de "Colt Alb". "Striga in gura mare ca eu as fi spus nu stiu ce despre el. Eu nu am fost implicat in viata mea in niciun scandal.…

- • Dupa ce acum o saptamana un tanar a murit in urma unei doze de substanțe inca necunoscute Avem consumatori cu gramada, dar nu avem dealeri mari de droguri, ci doar persoane care ajung in atenția autoritaților competente doar daca sunt „turnați“ de cei prinși cu substanțe interzise. Cu alte cuvinte,…

- Polițiștii de frontiera din Constanța au efectuat percheziții la domiciliile unor indivizi, suspectați ca faceau contrabanda. Polițiștilor de frontiera din cadrul Garzii de Coasta - Serviciul Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații Transfrontaliere le-a atras atenția trei barbați, de cetațenie…

- O femeie insarcinata, de origine irakiana, a fost descoperita, alaturi de alti 14 barbati din aceeasi tata, in Timisoara. Femeia a fost dusa la spital de politistii de frontiera, ea solicitand o forma de protecție pe teritoriul Romaniei. Potrivit unui comunicat, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului…

- Un buzoian de 34 de ani a reușit sa bata recordul de viteza inregistrat de la inceputul anului pe tronsonul din DN2E85 care traverseaza județul Buzau. Tanarul a dat peste cap radarul polițiștilor buzoieni amplasat pe sectorul de drum european dintre Buzau și Ramnic. Barbatul, care conducea un BMW seria…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 12…

- Drama a 13 frati si surori a socat o lume intreaga! Politistii au pus capat cosmarului pe care il traiau, dupa ce i-au gasit legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr-o casa situata intr-un mic oras din California. Acestia au varste cuprinse intre 2 ani si 29 si au fost supusi…

- De luna viitoare, stationarea sau parcarea neregulamentara a masinii in municipiul Buzau ii poate lasa fara bani multi in portofele pe soferii buzoieni sau pe cei aflati in tranzit. Politia locala a initiat o campanie de informare a cetatenilor, cu privire la actiunea de ridicare a vehiculelor ce stationeaza…

- Nu-l cunosc personal pe comisarul Radu Gavris, politistul caruia madam ministru i-a cerut deunazi ,,un pas in spate”. Asa cum nu-l cunosc personal nici pe Marian Godina, agentul devenit celebru pe retelele sociale, care a lansat aceasta campanie de solidarizare cu colegul sau de breasla. Imi fac insa…

- Polițiștii din Pogoanele au dus azi-noapte la spital un tanar suspectat ca s-a urcat la volanul mașinii dupa ce ar fi consumat droguri. Politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, aflati in tura de noapte, au fost sesizati in jurul orei 01.00 despre prezenta unui autovehicul in afara DN2B,…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Politistii au inceput o ancheta pentru omor din culpa dupa ce intr-o casa din municipiul Arad au fost descoperite cadavrele a doi barbati. Acestia nu prezentau urme de violente pe corp, insa anchetatorii cred ca au consumat substante periculoase, care urmeaza sa fie identificate in urma efectuarii necropsiei.

- Au uitat sa-și reinnoiasca polițele RCA pentru mașini dar nu și sa se urce la volan și sa incalce flagrant regulile rutiere. Doi șoferi, unul din Candești și unul din Buzau s-au ales cu amenzi de aproximativ 2000 lei fiecare in urma unui accident care a avut loc duminica seara in centrul orașului,…

- Politistii de la transporturi au patrulat, in ultima saptamana, in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc, unde au identificat cinci urmariti national si doi minori lipsiti de supraveghere. De asemenea, au fost intocmite 20 de dosare penale si au fost aplicate 54 de amenzi.

- Polițiștii desfașoara cercetari intr-un dosar de moarte suspecta dupa ce un batran de 85 de ani a fost gasit decedat in scara blocului unde locuia, pe strada Ciochinescu. Un vecin l-a gasit pe barbat cazut in scara blocului și a sunat la 112, insa cadrele medicale sosite la fața locului nu au putut…

- Este ancheta la Giurgiu, dupa ce au fost reclamate acte de o cruzime fara margini! Mai mulți caini ar fi fost gasiți impușcati in Bolinitin, iar localnicii spun ca vinovat ar fi un inginer de la Ocolul Silvic.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere de animale.

- Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, si care era condusa de un baiat de 15 ani, a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe un drum din localitatea Perii Brosteni (judetul Teleorman). Potrivit primelor cercetari, adolescentul aflat la volan a scapat controlul asupra…

- Captura importanta de articole pirotehnice inainte de Revelion. Politistii din cadrul Biroului de Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Sectiei de Politie Rurala nr. 12 Pogoanele si Sectiei de Politie Rurala nr. 13 Smeeni au efectuat sambata dimineața controale si perchezitii pe raza municipiului…