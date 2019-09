Stiri pe aceeasi tema

- O forma incurabila de leucemie poate fi acum tratata, au descoperit medicii englezi in urma unui tratament revoluționar la care au fost supuși pacienții unui spital. Boala a disparut din organismul acestora, in cazul unora dintre pacienți, iar alții au ramas cu o forma mult mai ușoara. Tratamentul presupune…

- Medicamente in valoare de peste 3,9 milioane de lei au fost asigurate in semestrul I, prin Programul National de Oncologie, prin farmacia cu circuit inchis, unui numar de 544 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, potrivit unui document prezentat marti, in cadrul unei sedinte…

- Potrivit unui comunicat, remis duminica presei de Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau, barbatul acuzat de agresiunile comise la Spitalul de Psihiatrie Sapoca este inca internat in unitatea medicala, sub paza lucratorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al IPJ Buzau. „Urmeaza…

- Ziarul Unirea Dupa o investiție de 320.000 de euro, doi medici albaiulieni au fondat o clinica privata care atrage pacienți din toate colțurile țarii Dupa o investiție de 320.000 de euro, doi medici albaiulieni au fondat o clinica privata care atrage pacienți din toate colțurile țarii Cu bani din programul…

- Doliu, in Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei. A incetat din viața parintele Nicolae Popescu, slujitor la parohia „Sfantul Dumitru” de pe strada Parang. In urma cu numai o saptamana, parintele in varsta de 72 de ani descoperise ca sufera de o boala incurabila. „Cu profund regret, aducem la cunoștința…

- Ministrul Sanatații anunța ca un anagajat al unui spital din Romania a fost deja dat afara cu metoda pacientului fals. The post Un angajat a fost concediat dupa infiltrarea falșilor pacienți in spitalele din Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Situatie revoltatoare descoperita la Spitalul Colentina din Bucuresti. Pacienti purtatori de bacterii periculoase, rezistente la antibiotice, sunt tratati in acelasi salon cu pacienti fara infectii. Ii desparte doar un paravan de panza si un afis pe care scrie izolare.

- „Placebo” este un cuvant și o noțiune despre care mai toata lumea crede ca știe. Efectul placebo a devenit celebru dupa ce a fost publicata in 2004, cu un imens succes de piața, cartea...