- Caz uluitor in sistemul medical. Femeie din Gorj pe care medicul de la spitalul județean a refuzat s-o consulte a murit. Medicul, platit cu un salariu de 15.000 de lei conform presei locale, a scris in fișa de observație a pacientei ca are un salariu necorespunzator. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/caz-revoltator-in-gorj-femeia-refuzata-de-medic-din-cauza-salariului-necorespunzator-a-murit_460516.html#ixzz5f8EM0ogU

- Un barbat de 69 de ani, din localitatea Matasari, Gorj, a murit, luni, 10 decembrie, pe masa de operatie a Sectiei de Ortopedie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu. Acesta suferise degeraturi la ambele picioare. Inainte de ajunge la spitalul din Targu Jiu, batranul a stat timp de trei…