Pacienta din Faurei, cu dureri abdominale, preuata de o senilata (galerie foto)

- Din cauza drumurilor inzapezite, ambulantele nu pot inainta si astfel nu pot ajunge la pacientii care au nevoie de ajutor medical. In aceste conditii senilatele transporta pacientii pana la autosanitare.Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci, in aceasta dimineata senilata de la Topraisar…

- Femeia a fost spitalizata duminica, dupa ce a fost preluata de acasa de un echipaj de terapie intensiva SMURD. Medicul care a intervenit la caz a gasit-o pe femeie piele si os, in stop cardio-respirator. „Pacienta a fost resuscitata mai multe minute si a raspuns manevrelor. Bolnava a fost imobilizata…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara și de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorși de doar doua zile din Germania, unde au susținut doua concerte,…

- Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate ca mijlocașul Gabriel Enache a decis sa-și rezilieze contractul cu FCSB chiar daca acesta expira abia in iulie 2021, chiar in ziua meciului retur cu Lazio de la Roma. (DETALII AICI) Mijlocașul a semnat contractul pe 4 ani, vineri seara și a plecat de urgența…

- In urma unei selecții naționale, Maria Ioana Hanzu, studenta la Jurnalism, va reprezenta Romania la Miss Europe World 2018. Sibiana de 20 de ani intoarce toate capetele și nu este greu de vazut de ce.

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit, astazi, primul meci pe teren propriu din 2018 in faza semifinala a Ligii 1 al echipei feminine de baschet Phoenix Constanta. Echipa gazda a intalnit CSM CSU Oradea, in fata careia a cedat insa cu 59 61 25 25 la pauza . Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Peste 200 de locuitori ai comunei Cumpana au participat, joi seara, la dezbaterea publica privind bugetul comunei, eveniment organizat de autoritatea publica locala. Pe ordinea de zi au fost incluse trei puncte, si anume: bugetul local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativ teritoriale…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi seara, ca a fost confirmat un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani din judetul Bihor. Pacienta a suferit de infectie cu virus gripal de tip B si avea boli…

- Ramasa in istorie drept Rascoala marinarilor din Pola, revolta marinarilor din Flota austro ungara, desfasurata intre 19 si 21 ianuarie 1918, a consemnat participarea alaturi de insurgenti a catorva sute de marinari romani transilvaneni din portul Cattaro astazi Kotor, Muntenegru . Marinarii revendicau…

- Simona Halep, locul 2 WTA, joaca acum in turul II al turneului de la Doha, contra Ekaterinei Makarova. (Vezi aici desfașurarea meciului) Partida din Qatar este prima in care Simona joaca in noul echipament Nike, cele doua parți ajungand recent la un acord. Echipamentul Simonei este unul roz, cu dungi…

- In editia din 26 mai 2017, cotidianul ZIUA de Constanta a publicat articolul "Investitorii au facut anuntul pentru magazinul Lidl de la Tuzlaldquo;. Potrivit articolului, in localitatea Tuzla, pe strada Aviatorilor, pe locul fostului teren de sport al comunei, va fi ridicat un magazin Lidl. Zilele trecute,…

- In cadrul morbiditații prin boli acute, infecțiile acute respiratorii ocupa primul loc. Virusurile care imbolnavesc oamenii se transmit cu ușurința de la o persoana la alta, putand duce la epidemii (imbolnaviri in masa). Ele pot produce: raceli/viroze/guturai, gripa). Racelile/virozele sunt infectii…

- Noul presedinte executiv al echipei de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, este fostul fotbalist Adrian Pitu 42 de ani , care a jucat printre alte formatii la FC Farul, Steaua, U Craiova, FC National, dar si la echipe din strainatate. O alta noutate in schema…

- In aceasta dimineata, la iesirea din orasul Ovidiu spre localitatea Mihail Kogalinceanu, zona Kartali a avut loc un accdident rutier. Din cauza conditiilor meteo, o masina a iesit pe contrasens si a intrat in coliziune cu un automobil care circula regulamentar. Din fericire, nu au fost victime. ...

- Ionut Cazan si Gesur Suliman, din Medgidia, fac parte din corpul de arbitri care vor conduce meciuri de handbal la Jocurile Mediteraneene, intrecere ce se va disputa in Maroc, in perioada 11 18 februarie a.c. Nascuti la Medgidia, ambii sunt fosti handbalisti, iar ulterior au devenit arbitri de handbal,…

- PSD Constanta a reusit sa si creeze departamentele interne, dupa ce, anul trecut, la Comitetul Executiv National al PSD desfasurat la Navodari, liderii partidului au anuntat infiintarea noilor departamente in cadrul formatiunii. Acestea sunt: Departamentul pentru politici sociale si dialog social; Departamentul…

- Cei mai buni carnati din Banat, preparati in casa, au fost degustati, iar apoi premiati, joi, in cadrul unui eveniment organizat de peste 40 de ani in aceasta regiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Autor: ANDO [Lost & Found, -Am pierdut 3000 de like-uri] Galerie: View the full image Ghinionul lui Iohannis View the full image Ghinionul lui Iohannis Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Klaus Iohannis

- Simona Halep a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca a avut dureri in tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sambata, la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut sa gestioneze avantajul avut in setul decisiv. “Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia bulevardului IC Bratianu cu strada Theodor Burada. Potrivit primelor informatii un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni.Mai multe rude ale copilului s au adunat la locul accidentului. ...

- Evolutia gripei sezoniere cu virus B in judetul Suceava a fost confirmata de analizele de laborator. Prezenta virusului de tip B a fost confirmata la o persoana in varsta de 74 de ani, diagnosticata clinic cu gripa, cu o evolutie grava a bolii.Directorul adjunct al Directiei de Sanatate Publica ...

- Un galatean pasionat de sculptura in zapada a realizat, marti, ajutat de vecini, bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pentru a marca, astfel, evenimentele care se vor desfasura in oras de Ziua Unirii Principatelor. In viitor, omul vrea sa creeze busturile lui Vladimir Putin si Donald Trump.

- Beren Gokyildiz are 8 ani si a reusit sa cucereasca publicul serialelor din Turcia si nu numai. Fanii din Romania o urmaresc cu sufletul la gura. La varsta la care fetitele se joaca cu papusile micuta are un job de oameni mari.

- Katy Perry, una dintre cele mai mari artiste pop de pe planeta, și-a transformat imaginea intr-un brand cu multe fețe! Pe la 3 ani, artista era o copila gingașa. S-a nascut pe 25 octombrie, 1984, in Santa Barbara, intr-o familie de predicatori penticostali. Katy și-a cam petrecut copilaria pe drumuri, din…

- Divizionara C CSO Filiași și-a reluat pregatirile ieri-dimineața sub comanda lui Silviu Lung și a secunzilor sai, Cosmin Fruntelata și Ionuț Stancu. La terenul de fotbal de langa Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu“ s-au prezentat urmatorii jucatori: portari: Alin Nica, Alex ...

- Dragos Andreescu, grafician din Craiova, ia la pas toata Oltenia in cautarea de cladiri istorice: conace, case boieresti, pe care le fotografiaza si le documenteaza trecutul. Manat de pasiune, el coloreaza fotografii vechi, aducandu-le in actualitate.

- O femeie de 56 de ani, din localitatea braileana Faurei, a trecut joi seara prin momente de groaza, dupa ce s-a trezit cu un individ in apartamentul situat la parter. Un tanar de 18 ani, din judetul Buzau, a intrat in locuinta femeii pe geamul de la baie, iar cand persoana vatamata l-a surprins in […]…

- O fata in varsta de 12 ani a fost calcata de un tramvai dupa ce a traversat strada pe culoarea rosie a semaforului, in zona Teatrului 39;Ioan Slavici 39; din Arad. Potrivit Agerpres, victima a fost transportata la spital cu fracturi la o mana si un picior si traumatisme craniene, dar in stare stabila,…

- Șase persoane au fost sancționate în urma anchetei interne desfașurate de Institutul Mamei și Copilului (IMC) și Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale privind cazul femeii care a avortat singura în veceu. Este vorba despre șeful Secției ginecologie, moașa principala a secției,…

- Vechile conace boieresti din Oltenia, ce au servit drept fortarete in fata invaziilor turce, sunt degradate si necesita reabilitare urgenta, altfel cladirile ridicate intre secolele XVII – XIX sunt in pericol de disparitie.

- Cum toate sarbatorile de iarna se apropie de final, turistii refuza inca sa se lase dusi de pe partiile de zapada. Marturie la cele mai sus afirmate stau imaginile surprinse de un constantean la Poaia Brasov si trimise pe adresa redactiei noastre. Imaginile nu au nevoie de niciun comentariu. ...

- Autor: Stelian ȚURLEA Juriul proiectului Scriitorul lunii/ Scriitorul anului l-a desemnat laureat pentru septembrie 2017 pe Adria G. Romila, pentru romanul Zeppelin, o carte-meditație despre prezent, trecut, destin, visare, imaginar, impletite simbolic intr-o serie de teme care investigheaza și ilustreaza…

- Ai probleme cu fierea? Știai ca exista o cale naturala, ușoara și eficienta prin care poți scapa de o criza de fiere in doar 15 minute? Un astfel de episod este unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți trai in aceasta viața. De obicei, criza incepe dupa cateva ore de cand ai consumat o masa…

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspcetoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea a intervenit astazi pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Patlageanca.Potrivit ISU Delta la fata locului s a intervenit cu 1 nava B.M. si 10 subofiteri.…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din Vietnam, aproximativ 13.000 de tricouri, susceptibile a fi contrafacute, informeaza Garda de Coasta. In data de 21.12.2017, politistii de frontiera…

- La data de 19 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta si Biroului Rutier Constanta au desfasurat o actiune de control, impreuna cu reprezentantii Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta, pentru verificarea asigurarii accesului persoanelor cu handicap…

- Un moment de reculegere a fost tinut, duminica seara, pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timisoara, in memoria celor care au murit in Decembrie 1989. Un revolutionar si-a amintit ca, pe 17 decembrie, a fost impuscat de trei ori in fata lacasului de cult.

- Un autoturism marca BMW a fost incendiat, noaptea trecuta, intr-o parcare de pe strada Razboieni, din cartierul craiovean George Enescu. Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie ...

- O pacienta, internata la Spitalul Boli Infectioase Constanta, a reclamat, ieri, ca a gasit un vierme in mancare livrata de societatea Arimex Comexim 2000 SRL, cea care are un contract inchieat cu unitatea sanitara.Pacienta a avertizat personalul spitalului si a facut o sesizare la Directia de Sanatate…

- Au trecut zece ani de la prima editie tiparita, iar cu aceasta ocazie cea mai veche revista de vinuri cu aparitie lunara din Romania, Vinul.Ro, devine o publicatie bilingva de continut: recomandari de locuri, destinatii turistice, evenimente si oameni de interes, mancaruri, traditii locale amp; idei,…

- O cupola superba, cu mii de beculete, a fost ridicata, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei din Timisoara. Stire in curs de actualizare… The post Cupola superba, cu mii de beculete, ridicata in fata operei din Timisoara (galerie foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Parcursul ireprosabil al HC Dobrogea Sud in competitiile interne de handbal masculin continua. Dupa victoria din Cupa Romaniei, pentru echipa din Constanta urmeaza un nou meci de campionat. Aflata pe locul cinci in ierarhia Ligii Nationale, HC Dobrogea Sud a invins la pas ultima clasata, Poli Iasi,…

- Clubul Sportiv Marina Constanta a participat, in orasul Bolintin Vale, la Gedoteam Open, o competitie inscrisa in calendarul national al Federatiei Romane de Taekwondo WT, la care au concurat aproximativ 350 de sportivi. Gruparea de pe litoral a avut in concurs 21 de sportivi, iar din lotul deplasat…

- A inceput numaratoarea inversa pana la sarbatorile de iarna, iar marile orașe au inaugurat decorațiunile pregatite pentru Craciun. Paris, New York și Londra se numara printre orașele care au fost decorate ca-n basme cu ocazia sarbatorilor de iarna. Și in București au fost aprinse luminițele de Craciun…

- Regimul nord-coreean a publicat joi o ampla galerie de fotografii ale noii sale rachete balistice intercontinentale Hwasong-15, lansata in zorii zilei de miercuri sub supravegherea liderului de la Phenian, Kim Jong-un, transmite agenția EFE, preluata de Agerpres.