- De doua decenii, grupul Amor, singura trupa romaneasca din America, este sufletul petrecerilor de peste Ocean. Cu radacini in Republica Moldova, unde a-nceput sa activeze in anii ʼ80, și in Romania anilor ʼ90, formația a schimbat doar continentul, nu și repertoriul in limba romana! Amor e compusa de…

- Gabi Balint a suferit un infarct in cursul zilei de sambata. Fostul mare internațional a fost supus unei operații, la Spitalul Fundeni din Capitala. Starea sa este stabila in prezent, dupa operația de montare a trei stenturi la inima.Gabi Balint a comunicat deja cu apropiații sai, dupa ce i s-au implantat…

- Viața lui Craciun Iancu, un olimpic la matematica din Iași, a fost curmata, alaturi de cele ale bunicilor sai, in timp ce se intorceau spre casa, intr-un Matiz. In varsta de 16 ani, adolescentul s-a stins din viata dupa o saptamana in care a stat conectat la aparate in Sectia de Terapie Intensiva…

- Cinci angajați ai spitalului in care au fost tratate victimele accidentului nuclear de la Arhanghelsk au spus pentru Moscow Times ca medicii care au lucrat direct cu pacienții au fost puși de agenți ai Serviciul Federal de Securitate sa semneze acorduri de confidențialitate. Cei trei raniți au ajuns…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca doreste o ''ancheta completa'' cu privire la circumstantele mortii miliardarului Jeffrey Epstein, care a fost gasit decedat sambata intr-o inchisoare federala din New York, transmite Reuters. ''Practic ceea…

- Cantaretul Jon Bon Jovi, implicat in amplul turneu international 'This House is Not for Sale', participa totodata la campania de strangere de fonduri pentru aspirantul democrat la presedintia SUA, senatorul Cory Booker care a crescut in New Jersey - statul natal al liderului celebrei trupe…

- Mai multe state din SUA au inregistrat recorduri de temperatura duminica, pe fondul unui val de canicula care a afectat 150 de milioane de persoane, din regiunea Midwest pana pe coasta Atlanticului, a relatat ieri AFP, preluata de Agerpres. „Valul de caldura periculos care a cuprins o mare parte din…

- * Inotatorul roman Daniel Cristian Martin a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, luni, in proba de 100 m spate, in seriile desfasurate la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud). * Echipa masculina de sabie a Romaniei, alcatuita de Alin Badea, Tiberiu…