- DSP Buzau a primit rezultatul analizelor in cazul bebelusului decedat la cateva ore dupa ce a fost nascut de o adolescenta, in varsta de 15 ani, confirmata cu gripa. Bebelusul fusese nascut la Maternitatea Buzau. La cateva ore, copilul a decedat. A doua zi, autoritatile din sanatate au primit confirmarea…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat doua noi decese cauzate de gripa. Unul dintre pacienții rapuși de boala este un prahovean de 69 de ani, iar cel de-al doilea un bebeluș de 10 luni.

- Un numar de 320 de pacienți s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu Gheorghe, in perioada 31 decembrie 2018 – 3 ianuarie 2019, au anunțat, ieri, reprezentanții instituției. Raportul cuprinde și un accident produs de o petarda.…

- Doi parinți și un copil de 11 ani, care au luat parte la ziua Sfinxului, din masivul Bucegi, au fost surprinși de intuneric pe platoul Bucegilor. Aceștia au apelat serviciul de urgența 112, iar o echipa de salvamontiști a plecat pe munte pentru a-i salva.

- Incident grav petrecut in aceasta duminica in largul Marii Negre! La scurt timp de la producere, oficialii au intrat in stare de alerta, semn ca s-au nascut deja numeroase tensiuni diplomatice. Ce s-a intamplat și ce anunța experții?

- Pesta porcina africana a fost confirmata intr-o gospodarie din localitatea Ieud, județul Maramureș. Poliția a inceput o ancheta in contextul in care exista suspiciuni ca virusul a fost introdus prin trafic ilicit cu animale. Potrivit unui comunict transmis, marți, de ANSVSA, Direcția Sanitara Veterinara…

- Deși suntem in luna octombrie, iarba parca a inceput sa iși intre in drepturi! Autoritațile au fost deja nevoite sa acționeze cu utilaje de deszapezire! Pe drumuri s-au impraștiat mai bine de 12 tone de sare. Ce anunța autoritațile?