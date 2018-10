Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul estival 2018 a generat incasari cu pana la 25% mai mari datorita, in principal, voucherelor de vacanta si intensificarii rutelor de zbor intern, dar si intrarii pe piata a unor companii aeriene care conecteaza Europa de mai multe orase din Romania, au precizat pentru Agerpres mai multi specialisti…

- Lipsa investitiilor publice paralizeaza un sector care, in orice economie normala, reprezinta un motor de crestere - cel al constructiilor. Romania, tara cu cea mai dezastruoasa infrastructura de transport din Europa isi "permite" acest...

- Internarea copiilor in centre de plasament de tip rezidențial are efecte ireversibile asupra psihicului celor mici, a comportamentului lor și a factorilor cuantificabili de dezvoltare. Oana Bizgan, impreuna cu alte colege din toate formațiunile politice au depus un proiect de lege pentru creșterea varstei…

- Romania a ajuns sa aiba mai putini medici decat in anii 90, pentru ca multi dintre ei au ales sa lucreze in strainatate. Motivele invocate in anii trecuti au fost salariile mici si conditiile din spitale. Daca salariile au crescut recent, conditiile din spitale nu s-au imbunatatit si ii alunga in continuare…

- Situație grea in sistemul medical din Romania. Țara noastra are cu 3.000 de medici mai puțin decat in anii ’90. Romania are mai puțini medici decat in anii 1990. Potrivit digi24.ro, statiticile demonstreaza acest lucru. Astfel, in urma cu doi ani, Romania avea 35.000 de medici, cu 3.000 mai puțini decat…

- Un barbat din Galați a devenit apicultor in Italia dintr-o intamplare și s-a intors in Romania, dupa 13 ani ca sa puna pe roate o afacere cu stupi. Condițiile nu sunt insa nici pe departe ca afara iar principala caracteristica a creșterii albinelor este mobilitatea. Lipsa drumurilor la noi fac practicarea…