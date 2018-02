Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient care a suferit arsuri severe va fi adus joi de la Satu Mare la o unitate medicala din Capitala cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, conform unui comunicat de presa al Ministerului Apararii. Aeronava a plecat…

- MAI face angajari. Carmen Dan: Anul acesta vor mai veni in sistem inca 7.000 de oameni Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a declarat luni ca mai sunt doar cateva lucrari minime pentru a putea fi facuta mutarea dispeceratelor institutiilor in Centrul Integrat pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti. Arafat a spus ca aceste lucrari ar putea fi finalizate…

- Avionul de pasageri care s-a prabusit duminica in Rusia nu avea nicio problema tehnica, iar pilotii nu au solicitat o aterizare de urgenta, a anuntat compania aeriana Saratov Airlines, relateaza site-ul agentiei Tass. "Echipajul era experimentat, avionul era de incredere. Nu a fost semnalata…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare. Aeronava a aterizat in siguranța pe pista 26L a aeroportului Otopeni la 54 de…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- "A fost gasita o bomba cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial. Un barbat a facut apelul la Politie iar ulterior am fost anuntati noi. Bomba a fost ridicata", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Marius Siladi.…

- Sistemul rapid de informare a populației in caz de catastrofe majore a fost testat la inceputul acestei saptamani de Departamentul de Situații de Urgența și de Televiziunea Romana. Protocolul dintre DSU și TVR prevede ca in cazul unor situații de urgența, precum cutremure de mare magnitudine, fenomene…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, in localitatea brasoveana Sinca Veche, o mama care incerca s=-și salveze copilul din flacari suferind arsuri grave pe 90% din suprafata corpului. Copilul ei are arsuri aproape o treime din corp. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brasov a solicitat…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Fiecare judet din Romania va avea, pana la sfarsitul acestui an, cate doua containere de cautare-salvare in caz de cutremur, a anuntat marti, la Pitesti, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Citeste si: Un ONG, suspectat de DNA de FRAUDA cu fonduri europene:…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a ajuns in Arges. Acesta efectueaza o vizita la sectia de primiri urgente din cadrul Spitalului de Pediatrie din Pitesti. Acesta a mers la fata locului alaturi de presedintele Consiliului Judetean Arges, Dan Manu. Ultima actualizare:…

- Joi, 25 ianuarie, a debutat cea de-a treia editie a Conferintei ”Medicina de Urgenta Azi”, lucrarile urmand sa se incheie sambata, 27 ianuarie 2018. Parteneri ai Spitalulului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare in organizarea acestui eveniment sunt Asociatia ”Prietenii Spitalului Dr.…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin. Au fost prezenți doctor Raed…

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Sefii Consiliului Judetean Timis si ai Prefecturii Timis s-au intalnit vineri cu pompierii timiseni care au participat la greaua misiune de stingere a sondei de la Moftinu Mare din judetul Satu Mare. Printre cei ce au primit laude si aprecieri pentru curajul lor s-au aflat si 13 pompieri lugojeni care…

- Centura Clujului, episodul 2018. Suita de institutii la prima intalnire de lucru. LISTA de costuri Autoritatile clujene au avut, marti dimineata, o intalnire de lucru cu reprezentanții instituțiilor publice și private care urmeaza sa avizeze documentațiile tehnice pentru Centura Metropolitana. Întâlnirea…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Sonda de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare a fost inchisa dupa 20 de zile de la izbucnirea incendiului, a anuntat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Somes' Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis Agerpres. "La sfarsitul celei de-a douazecea zile de la…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Pompierii au reusit sa elibereze capul sondei in flacari din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, asteptand o solutie din partea specialistilor pentru captarea gazelor, care continua sa iasa din pamant, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen la Bucuresti. Un pasager a relatat ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni. De la Bucuresti, pasagerii ce ar fi urmata sa coboare la Sibiu au fost imbarcati…

- Situația pe plan social ar putea sa capete cote critice pentru 2018, se teme Guvernul, care a decis introducerea in sistemul RO-ALERT al alertei de revolta sociala. Prin acest sistem, pana in present, populația era alertata in caz de fenomene meteo extreme sau cutremure. Cei de la Inspectoratul General…

- Guvernul se așteapta ca situația in plan social sa degenereze in urmatoarea perioada. In sistemul RO-ALERT, cel prin care populația este alertata pentru situații de urgența cum ar fi fenomene meteo extreme sau cutremure, a fost implementat un nou tip de alerta, acela de revolta sociala.Citește…

- Arafat: Incendiul de la sonda din Moftinu Mare ar putea dura luni de zile Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Stingerea incendiului de la sonda de gaz din comuna satmareana Moftinu Mare ar putea dura luni de zile - spune seful Departamentului pentru…

- Revelion in cluburi fara autorizatie ISU! Doar opt astfel de locatii, din peste 100 din Bucuresti, au autorizatie de functionare din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Asta inseamna mai putin de 10%. Numai luna trecuta, au fost date amenzi in valoare de 160 de mii de lei pentru neregulile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri ca nu se stie cat timp va trece pana la stingerea incendiului de la sonda de gaz din localitatea satmareana...

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat a venit azi, 27 decembrie in județul Satu Mare pentru a evalua situația de la sonda de la Moftin. Potrivit acestuia incendiul nu reprezinta un pericol pentru locuitori și nu se pune problema evacuarii oamenilor. Raed Arafat, impreuna…

- Continua actiunile pentru stingerea incendiului la sonda din Moftinu Mare Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Pompieri din Bistrita Nasaud, Bihor, Timis, Salaj, Satu Mare si Maramures intervin pentru a stinge incendiul din localitatea satmareana…

- Incendiul izbucnit la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, ramane nestins dupa aproape 60 de ore. Echipa de specialisti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) nu poate stinge imediat flacarile deoarece exista risc de explozie. Echipa de specialisti…

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), col. Daniel Dragne, a declarat marti într-o conferinta de presa, ca incendiul de la sonda de gaze din Moftinu Mare nu a fost stins deoarece gazele ce ies din sol ar putea duce la formarea de

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si o echipa a institutiei merg la Satu Mare pentru a prelua coordonarea interventiei la incendiul izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaze. IGSU anunta mai multe masuri suplimentare pentru eliminarea riscului unor…

- Primaria Comunei Capleni, judetul Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe o perioada nedeterminata de sef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Pericol de explozie din cauza unui un incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare, județul Satu Mare. Zeci de pompieri acționeaza pentru a stinge focul care a izbucnit in cursul nopții. Militarii spun ca lichidarea acestuia ar putea dura mai multe zile. O sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare arde…

- Luni, 18 decembrie a.c., incepand cu ora 11.00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza conferința de presa aferenta Proiectului “Multi risc – modul I”, eveniment la care vor participa comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, șeful Departamentului pentru Situații…

- Accident auto in Harghita, cu un mort și patru raniți. Un tanar a murit și patru adolescenți au fost grav raniți in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de temelia de beton a unui gard, pe fondul vitezei excesive neadaptate la drumul acoperit cu polei. „Un tanar…

- Explozie in Onești, județul Bacau. O deflagrație puternica a avut loc, joi, intr-un bloc de locuințe din municipiul Onești, in timp ce doi barbați incercau sa repare un frigider. Suflul exploziei a spart toate ferestrele apartamentului și a distrus intreaga structura a geamurilor de la balcon. Doua…

- Azi, 6 decembrie, in jurul orei 10.15 au sunat sirenele la Satu Mare. Este vorba despre un exercițiu de alarmare a populației. Inspectoratele pentru Situații de Urgența din toata țara continua seria exercițiilor de alarmare a populației. Exercițiul se desfașoara intre orele 10.00 și 11.00. Alarmele…

- In fața Palatului Adminstrativ din Timișoara a avut loc, vineri, intr-un cadru festiv, recepția și predarea catre ISU Timiș a autoplatformei de intervenție pana la 72 de metri inalțime. Evenimentul s-a desfașurat in prezența prefectului județului Timiș – Eva Andreaș, a președintelui Consiliului Județean…

- SC Telekom Romania Communication SA va furniza produsele hardware și software pentru implementarea sistemului de avertizare a populației in situații de urgența ''RO-ALERT'', informeaza IGSU. Potrivit sursei citate, aceasta companie va implementa sistemul ''RO-ALERT'', în conformitate…

- Miercuri au fost publicate in Monitorul Oficial normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru cei recrutati in vederea ocuparii…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a murit strivit de microbuzul pe care il repara dupa ce cricul a cedat. Echipajul ajuns la locul incidentului nu a reușit sa ii salveze viața. Un barbat in varsta de 51 de ani, din localitatea Carei, județul Satu Mare, a murit strivit de microbuzul pe care il repara.…